Culture Club #1 : nous sommes allés voir l'Orestie à Anthéa

Notre ticket pour l'Orestie à Anthéa mardi 10 janvier 2023 © Radio France - Arno Visconti

loading

Une tragédie qui fait écho à l'actu

L'Orestie a été écrite il y a des siècles par Eschyle. Lui aussi vivait dans une époque troublée, comparable à la nôtre, et c’est pour venir au secours d’une démocratie menacée et rappeler les fondements de la justice, qu’il écrivit la trilogie de L’Orestie. On y livre, notamment, le mythe de la naissance de la justice moderne.

ⓘ Publicité

Des images sont projetées avec les comédiens sur scène ce qui donne une tonalité très moderne à la pièce écrite pourtant en -438 avant JC © Radio France - Arno Visconti

C'est, notamment, cette résonnance avec l'actualité qui a poussé le Collectif 8 a adapter, dans une mise en scène dynamique - assistée d'images virtuelles et de sons, la trilogie (version XS).

Ces 2 auditrices qui ont assisté à la représentation de mardi 10 janvier avec nous

France Bleu Azur a accompagné Florine (d'Antibes) qui est venue avec sa collègue Pauline (de Nice) à la représentation de mardi 10 janvier.

Pauline et Florine. Après la représentation, on s'est retrouvé au bar d'Anthéa pour échanger avec une partie de l'équipe artistique © Radio France - Arno Visconti

"C'était intéressant. Nous sommes tenues en haleine et ça donne à voir une autre vision de la tragédie, de ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc c'était plutôt étonnant et prenant".

Après la représentation, nous avons pris le temps d'échanger - à l'invitation d'Anthéa (boissons comprises) - au bar du Théâtre avec une partie de l'équipe artistique de l'Orestie*.*

Paulo Correia - metteur en scène- (à gauche), Arno Visconti de France Bleu Azur et Gaële Boghossian (qui a adapté l'oeuvre d'Eschyle, et qui joue dedans) © Radio France - Arno Visconti

La peur de voir une tragédie

Il faut le reconnaître, l'Orestie sur le papier peut paraître de premier abord inaccessible. Florine confirme : "on peut avoir un peu peur d'aller voir une tragédie. C'était mon cas et finalement j'ai trouvé ça très original, très bien mené et j'y retournerai".

Plusieurs représentations (encore)

L'Orestie joue encore (jusqu'au jeudi 19 janvier) à Antibes, à Anthéa. La représentation du mercredi 11 janvier est suivie d'une rencontre avec l'équipe artistique.

Plus d'infos