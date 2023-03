Culture Club #10 : Gretel, Hansel et les autres... Nos 2 auditeurs ne s'attendaient pas à ça

Gretel, Hansel et les autres... : spectacles vivants, marionnettes, écrans ...

Pas si enfantin

Cette version adaptée du conte des Frères Grimm imaginée, mise en scène et jouée notamment par le Niçois Igor Mendjisky a été créée au Festival d’Avignon 2022. Le Théâtre National de Nice a vraiment eu du nez de la présenter, elle est plébiscitée depuis partout où elle passe. "Un coup de coeur", explique Ella Perrier, Directrice Adjointe. Le propos est intelligent, intelligible à tout âge, et la forme féérique. Marionnettes, écrans, animés, musique, spectacle vivant en direct,... Cette version là parlent aux enfants et surprend les grands.

La pièce est jouée en live, même si parfois ce sont des animés qui répondent aux comédiens - Christophe Raynaud de Lage

"Un polar psychologique"

"C'est un polar psychologique, ça va te faire réfléchir sur ta condition de petite fille de huit ans dans notre société à l'heure actuelle", ainsi s'adresse papa (joué par Igor) à ses enfants qui lui ont réclamé une histoire avant d'aller dormir. Alors que lui il aurait préféré les envoyé illico rapido au dodo. Il se décide alors à faire jouer maman et tonton pour conter l'histoire de Gretel et d'Hansel, deux gamins qui décident de mettre les bouts.

La grand-mère d'Igor Mendjisky était là

Catherine et Robert sont venus par curiosité avec nous pour voir la première représentation à Nice de Gretel, Hansel et les autres.... Une représentation particulière pour Igor Mendjisky, qui est né à Nice, puisque sa grand-mère - quatre-vingt dix ans - était présente et a ainsi pu découvrir le travail de son petit-fils.

Nos 2 auditeurs Catherine et Robert conquis

Après avoir assisté à la représentation, nos deux auditeurs sont conquis. "On ne s'attendait pas à ça". Nous avons pu rencontrer Igor Mendjisky à l'issue de la représentation, autour d'un verre au Café Théâtre qui jouxte le Théâtre des Franciscains.

Catherine et Robert ont pu échanger avec Igor Mendjisky © Radio France - Mathilde Alesi

"On a été vraiment impressionnés et ravis du spectacle. C'était inattendu. Je pense que ça remplit toutes les missions que vous espériez" exprime Catherine au metteur en scène. Son époux est lui aussi élogieux : "je suis enchanté de ce que j'ai vu. Merci, parce que ça m'a fait du bien."