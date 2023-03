Culture Club #11 : on a emmené Véronique voir "C'est décidé, je deviens une connasse" à la Nouvelle Comédie

loading

On a découvert la Nouvelle Comédie à Nice

La Nouvelle Comédie à Nice c'est l'ex-théâtre du forum Jorge-François. Une salle de 145 places avec des sièges roses, rouges, violets. Ici, uniquement du théâtre de boulevard et des one-man-shows. Ce vendredi, on joue (comme encore plusieurs semaines) C'est décidé, je deviens une connasse.

ⓘ Publicité

Une représentation à 19h30 sur laquelle on ne doit pas prendre de retard, car ensuite Marina Cars vient jouer son spectacle. Des comédies et des têtes d'affiche, vous le voyez, se succèdent. Le prix est abordable.

Véronique et Pierre, une soirée entre amis

Pierre, Michael (qui joue Alex), Véronique, Mounya (qui joue Dolorès) et Yann de la Nouvelle Comédie à Nice ont pu échanger à l'issue du spectacle © Radio France - Arno Visconti

Pierre, pourtant Niçois, n'est jamais venu à la Nouvelle Comédie à Nice depuis que cela est un lieu d'humour. Et il apprécie ce type de salles, où la scène est à proximité du public. Véronique a repéré pendant le spectacle, les improvisations et a constaté la bonne humeur ambiante. Puis après s'être présentée à Medhi -le patron-, on a pu rencontrer les deux comédiens Mounya de la Villardière et Michael Sisowath dont elle a apprécié l'énergie débordante.

Encore des représentations

C'est décidé, je deviens une connasse fait partie de la programmation pour les prochaines semaines de la Nouvelle Comédie à Nice.