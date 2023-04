Culture Club #13 : 2 fans de Sous le Soleil découvrent l'expo avec nous en avant-première à Saint-Tropez

Une exposition sur la série Sous le Soleil est présentée au Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez jusqu'au 3 mars 2024. Cette série, qui a profité de la renommée de la ville, a été diffusée dans plus de 130 pays sous le nom de Saint-Tropez. Samedi 1er avril, (ce n'était pas un poisson) deux auditrices Natacha et sa maman Martine ont pu assister à la visite presse de l'exposition. En avant-première. Elles ont pu aussi rencontrer des stars de la série, Tonya Kinzinger et Adeline Blondieau. La foule des grands jours et des médias nationaux (comme 50 min inside) étaient aussi sur place : Sous le Soleil semble donc toujours briller.

La première série Française à mettre en scène trois femmes

Féministe Sous le Soleil ? Certainement pas une œuvre féministe parfaite. Mais une série qui s'efforce de représenter des femmes fortes et autonomes. Nous sommes en 1996 quand les premiers épisodes sont diffusés, et à cette époque Sous le Soleil est la première série Française qui met en scène des personnages féminins forts qui luttent pour leur indépendance et leur émancipation.

Fans et journalistes étaient nombreux à assister aux discours d'Adeline Blondieau et Tonya Kinzinger © Radio France - Arno Visconti

Les personnages de Jessica, Laure et Caroline, qui sont les principales protagonistes de la série, sont des femmes qui travaillent dur pour réussir leur carrière professionnelle et qui luttent pour leur indépendance financière et leur autonomie. Ce sont des femmes capables de prendre leurs propres décisions et de gérer leur propre vie, sans avoir besoin d'être protégées ou contrôlées par des hommes. La série, censurée en Iran, est distribué là bas "sous le manteau".

Pas qu'un simple divertissement

La série aborde des thèmes tels que la violence domestique, le harcèlement sexuel et les préjugés sexistes, qui sont des problèmes importants pour les femmes et qui sont souvent ignorés ou minimisés à l'époque dans les médias grand public. Adeline Blondieau, qui incarne Caroline est plus nuancée : "Je ne sais pas si on pouvait se retrouver tout le temps dans nos personnages. Je pense que ce que les gens ont aimé, c'est l'idée de cette amitié indestructible et de cette valeur qui est hyper importante et qui est hyper rassurante".

Une expo visitée en compagnie de "Jessica et Caroline"

Adeline Blondieau et Tonya Kinzinger à côté de Sylvie Siri, Maire de Saint-Tropez et Laurence Durieux, Directrice du Musée de la Gendarmerie et du Cinéma © Radio France - Arno Visconti

L'exposition présente des objets, des panneaux explicatifs et des extraits des 480 épisodes diffusés durant les 12 ans de la série. Les actrices Adeline Blondieau et Tonya Kinzinger, qui incarnent Caroline et Jessica, étaient présentes à l'inauguration de l'exposition et ont partagé des anecdotes sur le tournage. Chose marrante : Jessica (Tonya Kinzinger) qui, dans la série est Maire de Saint-Tropez a pu rencontrer son homologue dans la vraie vie... Sylvie Siri, actuelle Maire de Saint-Tropez est la première Maire.

Tonya Kinzinger et Adeline Blondieau sont revenues le lendemain du vernissage sur le célèbre ponton de la Plage des Canoubiers où était tournée la série - Tonya Kinzinger

Les deux comédiennes n'ont pas exclu la possibilité d'un retour de la série, affirmant qu'il y avait encore des messages à délivrer avec leur posture de femmes de 50 ans plus mûres.

