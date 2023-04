Culture Club #14 : le debrief de la première de Max hier à Nice

Le Culture Club de France Bleu Azur vous invite à des spectacles dans les Alpes-Maritimes et vous fait rencontrer les artistes. Une excellente occasion de découvrir de nouvelles pièces de théâtre, par exemple. Vous pourriez être agréablement surpris par un spectacle que vous n'auriez pas choisi d'aller voir par vous-même. Et puis, avoir un accès privilégié aux coulisses, rencontrer l'équipe artistique peut être une expérience passionnante. C'est ce que nous ont dit Fanny et Gilles qui ont participé à ce nouveau numéro.

Jérémy Lopez de la Comédie Française fait parler un mort!

Max était présentée pour la première fois mercredi 6 avril au Théâtre des Franciscains dans le Vieux-Nice. La pièce, écrite par Stéphane Olivier Bisson et mettant en vedette Jérémy Lopez de la Comédie Française, raconte l'histoire de Max Linder, une superstar du cinéma du début du XXᵉ siècle, qui a été largement oubliée par le monde. Pourtant, c'est lui qui a inventé le cinéma comique. La pièce explore la personnalité borderline de Max Linder, ses joies, ses peines et ses doutes, en donnant la parole à la star depuis l'au-delà car Max s'est suicidé après avoir tué son épouse.

L'avis unanime de Fanny et Gilles

Pour Fanny et Gilles, il faut absolument voir cette pièce.

"J'ai trouvé cette pièce très profonde, dense, émouvante. Je vous invite à aller voir la pièce" nous confie Gilles qui est psychologue. Fanny, elle, salue la performance de Jérémy Lopez, seul en scène : "C'est extrêmement bien joué. Et la mise en scène, elle est très juste aussi, parce que du coup très simple, c'est très très agréable je trouve". Et d'aller encore plus loin après le spectacle : "Ça pousse à la curiosité. Je trouve même envie de découvrir un peu davantage sur cet homme et son histoire".

Max, Théâtre des Franciscains jeudi 6 vendredi 7 avril à 20h et samedi à 15h

