Culture Club #16 on a ri aux larmes avec Oldelaf et Arnaud Joyet au Broc

Traqueurs de nazis : une comédie déjantée et décalée

Oldelaf et Arnaud Joyet se présentent comme des traqueurs de nazis inspirés par Serge et Beate Klarsfeld, le célèbre couple qui a pourchassé et fait juger des criminels de guerre au péril de leur vie. Mais leur quête est loin d’être sérieuse et réaliste : ils s’attaquent à des vieux qui ont la moustache et une mèche, qu’ils repèrent sur les terrains de pétanque ou dans les maisons de retraite. Leur aventure les mène jusqu’en Colombie, où ils confondent cocaïne et farine. C’est une histoire absurde, loufoque et hilarante, qui fait rire aux éclats le public et notre auditeur Jean-Noël venu avec son épouse

Marie-Claude.

Jean-Noël, Oldelaf et Marie-Claude après le spectacle © Radio France - Arno Visconti

Marie-Claude, Arnaud Joyet et Jean-Noël après le spectacle © Radio France - Arno Visconti

Un spectacle musical et interactif à mourir de rire

Traqueurs de nazis est aussi un spectacle musical, où Oldelaf et Arnaud Joyet chantent des chansons qui sont drôles, entraînantes et parodiques. Le spectacle est également interactif, puisque les comédiens font participer le public, en lui posant des questions, en lui demandant de chanter.

