Culture Club #17 on a découvert Baudelaire Prince des Huées à Anthéa à Antibes

Clément Althaus avec notre auditrice Nathalie © Radio France - Arno Visconti

Charles Baudelaire : rock star avant l'heure

Dans Baudelaire, prince des Huées il prend les traits d’une rock star avant l’heure. Le poète a osé défier la société de son époque avec ses mots et son style. Il était amoureux, malade, drogué et génial. Et son côté ange et démon est bien retranscrit dans cette pièce, jouée encore cette semaine à Anthéa à Antibes.

Ils sont deux sur scène pour interpréter le poète Charles Baudelaire - Adrian Althaus

Charles Baudelaire : le plus badasse des poètes

Dans ce spectacle, on est dans la tête de Baudelaire, le poète le plus cool et le plus fou de l’histoire. On y retranscrit (en musique) ses rêves de ouf où il se bat contre un monstre qui est son double. Le poète parlait de tout ce qui nous branche : l’amour, la mort, la drogue, la révolte… Musique rock et décors stylés sont au programme. Il y a deux acteurs qui jouent Baudelaire, comme s’il était schizo. Le spectacle est basé sur ses livres et ses lettres. C’est donc une belle occasion de connaître ce poète qui était trop en avance sur son temps.

Des représentations (encore)

Baudelaire, prince des Huées est encore joué mercredi 10 mai à 21h, vendredi 12 mai à 21h, samedi 13 mai 2023 à 21h et mardi 16 mai à 20h30 à Anthéa à Antibes.

