Culture Club #18 : on a assisté à la première de “Caricatures miniatures” à Nice

Mini-caricatures, maxi-effet. Des oreilles ont dû siffler pendant la première de la pièce Caricatures miniatures, mise en scène par Frédéric de Goldfiem, qui se moque de notre société. Pour nous faire changer de perspective (et nous faire rire accessoirement).

Un spectacle qui se moque de tout et de tous

Le spectacle Caricatures miniatures est un hommage au style satirique et grinçant de Charlie Hebdo et des Guignols de l’info, qui ont marqué l’histoire de la presse et de la télévision françaises. Ce à quoi on assiste? Une série de saynètes qui insistent sur des sujets de société. Pour s'en moquer. Dix comédiens, dont la majorité font partie de la troupe du Théâtre National de Nice, jouent le rôle de bouffons et passe au crible pêle-mêle la politique culturelle locale, la censure, les antiféministes, les coachs ou encore Cyril Hanouna (un bouffon dangereux selon le metteur en scène)...

Humour acerbe et décapant. Le spectacle est aussi une invitation à réfléchir sur le rôle (en fait, essentiel) des bouffons dans la société. Par le biais de ce spectacle qu'il a co-écrit en plateau avec les comédiens Frédéric de Goldfiem dénonce aussi la censure qui “pousse comme du chiendent” et qui menace la liberté d’expression.

Des auditrices séduites par l’humour et la complicité des acteurs

Gaëlle et sa fille Maïlys ont été accompagnées par Arno Visconti de France Bleu Azur à la première du spectacle © Radio France - Arno Visconti

Nous avons accompagné deux auditrices, Gaëlle et sa fille Maïlys, qui ont été séduites par le spectacle. Elles ont apprécié l’humour et la complicité des acteurs, qui ont su improviser avec brio. Elles ont aussi aimé les sujets abordés, qui les ont fait rire et réfléchir. Elles ont notamment été sensibles à la question du féminisme, qu’elles trouvent importante à défendre. Elles ont aussi été surprises par le ton provocateur et décalé du spectacle, qui n’a pas hésité à choquer et à bousculer les idées reçues.

Une rencontre avec les artistes au café théâtre

Après le spectacle, nous avons rejoint l’équipe au café théâtre où nous avons été accueillis par Muriel Mayette-Holtz, la Directrice du Théâtre National de Nice. Nous avons eu la chance de rencontrer les artistes et d’échanger avec eux sur leur travail.

Une partie de l'équipe de Caricatures miniatures avec nos deux auditrices © Radio France - Mathilde Alesi

Nous avons pu leur poser des questions et partagé avec eux nos impressions sur le spectacle, nos coups de cœur, nos interrogations.

Ne manquez pas les dernières représentations !

Si vous avez envie de vivre une soirée comme celle-ci, vous faire votre opinion sur ce spectacle (très) piquant, ne manquez pas les prochaines représentations de Caricatures miniatures les 7 et 8 juin 2023 à 20h. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site du TNN .