Culture Club #2 : nous avons assisté au showcase de Cali

Un concert privé

A l’occasion de la sortie de son nouvel album, Ces jours qu’on a presque oubliés, sorti en octobre, Cali proposait une tournée de showcases sur les Scènes Barrière. La plupart des dates n'avaient pas d'accès au public. Il fallait une invitation pour pouvoir y assister. C'était le cas de la représentation proposée jeudi 12 janvier 2023 au Casino Barrière de Nice.

Ces 2 auditrices qui ont assisté au showcase (et rencontré Cali) avec nous

Émilie, Cali et Édith © Radio France - Arno Visconti

Édith de Cagnes-sur-Mer et Émilie sa fille qui habite Chateauneuf-Villevieille ont eu un accès au showcase et on pu rencontrer l'artiste à l'issue. Nous nous sommes donné rendez-vous au Casino, peu avant 19h et à l'issue de la conférence de presse (et après avoir montré nos cartes d'identité) nous avons pu accéder à la Scène Barrière. "Je ne savais même pas qu'il y avait une scène ici", s'amuse Édith qui découvre l'endroit pour la première fois. Les spectacles au Casino Barrière sont en ligne, ici.

Cali vient leur serrer la main avant d'entrer en scène

Blandine Harmelin, Directrice Artistique des Casinos Barrière, accueille et place Édith et Émilie, aux premières loges pour découvrir Cali sur scène (là aussi une première pour elles). Blandine leur offre à chacune un vinyle du nouvel album, et à ce moment là le chanteur passe dans le rang, saluant le public, serrant la pince à Édith. Ça débute bien !

Édith et Émilie, invitées par France Bleu Azur avec le vinyle du nouvel album de Cali © Radio France - Arno Visconti

Un artiste qu'elles ne connaissaient pas bien

Nos auditrices sont bluffées de l'accueil personnalisé qui leur est réservé et de la proximité avec un artiste qu'elle ne connaisse que trop peu. Place au showcase. Le chanteur Catalan est bavard. Entre les chansons, c'est l'anecdote qui raconte l'histoire d'une chanson, le propos qui fait toujours mouche et le sourire au coin des lèvres car Cali est (aussi) drôle. C'est quand le bonheur ?, probablement la chanson la plus connue, est interprétée. La réponse est peut-être : maintenant. Édith et Émilie sont aux anges.

On découvre plusieurs chansons de l'album : une chanson pince-sans-rire sur Alain Souchon (qui aurait appelé Cali pour le consoler à l'issue des Victoires de la Musique qu'il n'a pas remporté), Lâche pas sur la détresse d'un ami ou encore... Cali narre l'histoire de chaque morceau, raconte le tournage du clip,...

A l'issue du concert, le chanteur reste pour rencontrer la cinquantaine de chanceux de cette soirée très particulière. Sans timing. Édith et Émilie sont de nouvelles convaincues, font dédicacer l'album, prennent des selfies. Elles promettent désormais de suivre Cali dans son actu : un volume 2 de l'album doit sortir au mois de mars. Cali sera aussi au cinéma dans Monsieur Constant (le 8 février en salles)