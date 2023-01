Culture Club #3 : nous avons invité deux Niçoises à l'Opéra de Nice, c'était leur première fois

loading

Le seul opéra de Beethoven

Fidelio est le seul opéra de Beethoven. Florestan est emprisonné injustement, sa femme Léonore se travestit en homme pour intégrer la prison et tenter de le libérer. Voilà l'histoire, le pitch. La mise en scène, reprise par Céline Gaudier est originellement conçue par Cyril Teste et donne une impression de modernité. Décor de prison américaine, écran vidéos et tenues typiques de l'univers carcéral.

ⓘ Publicité

Grâce au Culture Club, nous avons eu un accès privilégié à la première de Fidélio à l'opéra de Nice © Radio France - Arno Visconti

Ces deux copines Niçoises qui ont assisté à la première vendredi 20 janvier à l'Opéra de Nice avec nous

Raymonde et Ivanna venaient à l'Opéra de Nice pour la première fois © Radio France - Arno Visconti

France Bleu Azur a accompagné Raymonde et Ivanna. Elles se sont rencontrées en colocation.

140 personnes mobilisées

A l'entrée, nous avons croisé Céline Gaudier, qui reprend - donc - la mise en scène : "140 personnes mobilisées pour vous pour deux heures, on espère que vous allez passer un bon moment" a-t-elle dit à nos deux auditrices qui venaient pour la première fois à l'Opéra de Nice et pour la première fois voir un opéra.

Il reste deux représentations

Fidélio est encore joué mardi 24 et jeudi 26 janvier à l'Opéra de Nice.

Plus d'infos