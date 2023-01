Culture Club #4 : nous avons accompagné la première fois au Théâtre de Grasse de deux auditeurs

loading

Pour leur première au Théâtre de Grasse, Martine et Daniel ont vu le Cabaret des absents de François Cervantes (places I 2 et 3) © Radio France - Arno Visconti

Le Cabaret des absents : des histoires dans une histoire autour du ... théâtre!

Le Cabaret des absents est une création gigogne. Pendant quasi deux heures, on nous décrit des personnalités, des personnes, des situations. Il y a des moments de cabaret : un danseur, un nain qui siffle avec des oiseaux. Poétique, joli. Là, une artiste sur des échasses mime une chanson de Barbara. Voici un magicien et un jeu de ficelles incroyable... magique ! Un travesti reprend Comme ils disent de Charles Aznavour. Des histoires, des saynètes de cabaret, des histoires dans l'histoire (qui a pour point de départ l'histoire vraie d'un théâtre à Marseille). Six comédiens sont sur scène et ils sont épatants.

Martine et Daniel n'étaient jamais venus au Théâtre de Grasse

Accueillis par Amandine Haegelin, Secrétaire Générale du Théâtre, la soirée débute par un premier échange. Amandine explique son rôle au sein du Théâtre de Grasse. Elle s'étonne que les Grassois ne sont jamais venus dans l'établissement : "Comment c'est possible?". "On a pas pris le temps", explique les époux. Ça tombe bien, Amandine aime le challenge, c'est son quotidien : "faire venir des gens nouveaux et que ça donne envie de revenir"

Après le spectacle, rencontre avec les artistes

François Cervantes, qui a écrit et mis en scène Le Cabaret des Absents rencontre Martine et Daniel. "Vous êtes plein d'idées" lui dit Martine. Plein les yeux, plein le coeur, elle a aimé la pièce. Daniel a bien aimé (aussi). Il a eu du mal à suivre au début et le confie à François Cervantes. "Le préambule l'explique : on a l'impression de plein de vies, on a pas les fils, on ne sait pas ce qui se passe".

Daniel, François Cervantes et Martine pour un moment d'échange après avoir vu Le Cabaret des absents © Radio France - Arno Visconti

Des numéros de cabarets, du théâtre : c'est une mosaïque qui est présentée dans ce spectacle que l'on espère revoir dans les Alpes-Maritimes : "on voit un petit bout de plein de spectacles, comme si on assistait à des petits morceaux de cabarets".

Après le spectacle Martine, Daniel et Arno Visconti (cherchez le) ont pris une photo avec François Cervantes, metteur en scène et les 6 comédiens © Radio France - Amandine Haegelin