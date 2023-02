Culture Club #5 : le spectacle archi-complet avec Bruno Putzulu à Grasse, on a pu inviter 4 auditeurs

loading

Un spectacle archi complet

Les Ritals est clairement le succès de cette saison au Théâtre de Grasse © Radio France - Arno Visconti

Dans ce seul en scène tendrement bercé à l’accordéon , le comédien Bruno Putzulu ( Ici tout commence ) redonne magnifiquement chair au récit de François Cavanna (l'écrivain et dessinateur fondateur de Hara Kiri et Charlie Hebdo ). Les Ritals raconte le quotidien d'un rejeton d'immigrés, les facéties du papa, l'intarissable grondement de la maman . Un spectacle heureux qui permet de mieux comprendre les immigrés d’hier et les étrangers d'aujourd'hui.

Ces 4 auditeurs privilégiés qui ont pu voir Les Ritals et saluer Bruno Putzulu

Françoise du Cannet venue avec une copine Annie de Grasse, Julia qui fait une thèse depuis Sophia-Antipolis et François de Nice ont pu assister au spectacle, alors que c'était vraiment complet. "Plus aucune place disponible, c'est notre plus fort succès", nous a-t-on confié au Théâtre de Grasse.

Françoise, Annie, Bruno Putzulu, Julia, François et Grégory Daltin à l'accordéon : une rencontre inédite à Grasse © Radio France - Arno Visconti