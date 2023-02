Culture Club #6 : Jolanta assiste à la première de la Loi du Corps Noir à Nice

loading

Pour notre première incursion avec le Théâtre National de Nice, nous sommes allés voir La loi du corps noir programmée dans le cadre du Festival Trajectoires aux Franciscains à Nice. Une tragédie où l’enquête policière se confronte à l’enquête sociale . La pièce raconte surtout notre besoin d’amour et ce drame du cœur, lorsque l’on ne sait pas le dire.

Muriel Mayette-Holtz et Alexandre Diot-Tchéou dans La loi du corps noir - Sophie Boulet

Jolanta, néo-Niçoise découvre la nouvelle création du TNN

France Bleu Azur a accompagné Jolanta, Niçoise depuis six mois et qui, par la même occasion, découvrait la nouvelle salle du TNN. Les Franciscains étaient auparavant dédiés aux poubelles. Quel changement ! "Avant c'était aussi un ciné, une boîte de nuit, y'a la vie là dedans, y'a un cimetière en dessous, c'est l'humain. C'est beau de faire du théâtre ici" nous a confié Muriel Mayette-Holtz, Directrice du TNN et qui joue dans la pièce, dirigée pour la première fois par son ancien élève.

Jolanta et Muriel Mayette-Holtz se sont rencontrées à l'issue de la représentation - Mathilde Alesi

Rencontre avec les comédiens et le metteur en scène

Après la représentation, nous avons pu rencontrer les comédiens, et le metteur en scène (et auteur de la pièce) Félicien Juttner.

Jolanta et Arno Visconti : après la représentation, installés tranquillement au bar adjacent à la salle - Mathilde Alesi

Bien installés (tranquillou!) dans le bar adjacent à la salle des Franciscains. De jolis morceaux de jazz étaient joués, et autour d'un verre (et de petits pan bagnats) nous avons pu prolonger l'expérience.

Félicien Juttner, auteur et metteur en scène de la loi du corps noir et Jolanta © Radio France - Arno Visconti

Plusieurs représentations (encore)

Nous sommes convaincus. Vous allez l'être. N'hésitez pas à découvrir la Loi du Corps Noir jusqu'au vendredi 10 février. Chaque soir à 20h à la Salle des Franciscains à Nice.

Mercredi 8 février, il y a une rencontre en bord de scène à l'issue de la représentation.

