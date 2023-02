Culture Club #7 : Avec Florence et Patrick nous avons vu une pièce qui nous a mis une claque

loading

Une pièce déroutante qui fait réfléchir

Nous sommes plongés dans un futur (peut-être pas si lointain) où les objets connectés surveillent en permanence l'emploi d'une langue dégenrée, où on marche pour le froid (car il fait plus de 40° en permanence), où la sécurité est notre préoccupation principale... Nous rencontrons une famille qui part en sucette. A l'occasion d'un anniversaire. Où la célébration reste très sombre.

Des interventions qui viennent du public

Pourquoi ? On trouve au fil du récit, avec des interventions très surprenantes d'une partie du public, quelques réponses. L'ensemble de la pièce, d'apparence complexe (mais on aime aussi faire bouger ses méninges un peu, non ?) amène une réflexion, ne laisse indemne.

Florence et Patrick ont assisté à la pièce et rencontrer l'autrice et les comédiens

Il faudra que tu m'aimes le jour où j'aimerai pour la première fois sans toi à Anthéa à Antibes était jouée pour la première fois en terre Azuréenne. Florence et Patrick, qui aiment venir voir du théâtre, sont sortis déroutés, puis enjoués d'avoir vu cette pièce. Nous avons été reçus pour le pot de la première, avec l'ensemble de l'équipe artistique.

Patrick, Florence, Alexandra Cismondi (auteur de la pièce), Christophe Paou et Lou Chauvin (comédiens dans la pièce) © Radio France - Arno Visconti

Une représentation à ne pas manquer

Il faudra que tu m'aimes le jour où j'aimerai pour la première fois sans toi : ne loupez pas la dernière représentation vendredi 10 février à 21h à Anthéa à Antibes.

