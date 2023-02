Culture Club #8 : Audrey et Yanis ont passé une ̶n̶u̶i̶t̶ soirée avec Laura Domenge

Le Théâtre de la Cité à Nice au 3, rue Paganini © Radio France - Arno Visconti

Une humoriste insomniaque

Comme pour beaucoup de personnes, l'insomnie aime s'incruster chez Laura Domenge. Mais elle, elle a décidé d'en rire. Et ainsi, elle lance sa tournée de one-woman show en nous invitant à passer une nuit avec elle. Pas une invit' crapuleuse. Elle le dit elle même : "en appelant le spectacle comme ça, je vais attirer quelques galériens qui pense qu'ils vont coucher avec moi pour seulement 20 balles...". Bah non.

Laura Domenge venait jouer pour la première fois au Théâtre de la Cité à Nice © Radio France - Arno Visconti

Audrey et Yanis l'ont d'ailleurs constaté. Pendant une heure et demie, samedi soir, ils ont écouté et se sont surtout marré des élucubrations nocturnes et de la vie de cette insomniaque féministe écolo haut potentiel hyper sensible.

C'est un vrai spectacle, il y a du stand-up et même de la musique. On est embarqué dans l’organisation d’un EVJF à 4 heures du mat’, ... Particularité de la représentation Niçoise ? Quelques petits clin d'œil à la politique locale.

Une rencontre après le spectacle

Le papa de Laura Domenge est Niçois. Alors jouer ici, ça fait forcément un petit quelque chose. C'est une première au Théâtre de la Cité. Des connaissances, venues parfois de Saint-Étienne de Tinée ou Saint-Sauveur par exemple, sont allées la saluer à la fin du spectacle.

C'est une tradition au Théâtre de la Cité : les artistes sont invités à signer leur affiche © Radio France - Arno Visconti

Laura reste discuter avec son public, signe l'affiche du Théâtre de la Cité, fait des selfies, et ... rencontre nos auditeurs. On ne l'accapare pas trop longtemps, on a quand même pas... toute la nuit.