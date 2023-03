Culture Club #9 : dans la salle et dans les coulisses, La Palestre a joué double jeu avec nous

loading

Bertrand et Loïc ont assisté au concert de Christophe Willem à La Palestre

Le concert a failli ne jamais avoir lieu

Christophe Willem est un habitué de La Palestre au Cannet. "Il y passe à chaque nouvelle tournée", nous a confié Barbara Théry, la Directrice de la salle. Pendant le concert, Christophe Willem explique : "Je ne sentais pas trop bien. Comme il y a des assurances pour les concerts, on m'a fait une prise de sang. Les deux infirmières qui sont venues faire le prélèvement discutaient entre elles, je les ai entendues. L'une d'elles disait 'ce soir je vais le voir, ça me fait plaisir d'aller le voir, j'ai pris les places depuis longtemps'... Quand j'ai entendu ça je me suis dit 'j'en ai rien à foutre, même si j'ai mal je ferai ce concert ce soir". Christophe Willem était donc très content de venir sur scène dans les Alpes-Maritimes, ce soir là.

Un "panorama" (aussi) de ses tubes

Panorama, c'est le nouvel album de Christophe Willem. Il l'a grandement interprété sur la scène du Cannet. La salle (et la production) ont offert à Bertrand l'album. Et lui on proposé d'aller le faire dédicacer. Oui, grâce à la Salle de La Palestre et ses bonnes relations avec Christophe Willem, le voeu de Bertrand (fan de la première heure) a été exaucé. Comme on l'a dit au début de la soirée, forcément, Bertrand était impatient. Le temps n'a toutefois pas paru long car Christophe Willem a interprété toutes les chansons que notre auditeur adorait, "de l'album Prismophonic" notamment, "son meilleur" selon Bertrand.

Une rencontre après le show

Entrés dans les coulisses, Bertrand et Loïc (son invité), ont pu rencontrer le chanteur. Quelques minutes après le spectacle : "le décor est presque démonté en quelques minutes" remarque Bertrand. Le régisseur de Christophe nous a accueillis, puis guidés vers les loges de La Palestre où Christophe Willem a échangé avec l'un de ses plus grands fans pendant un bon quart d'heure. "Il est très sympa, il nous a posé des questions, il a signé nos albums", et a écrit sur celui du Niçois "Salut Bertrand, souvenir de cette rencontre, à bientôt, merci. Chris"