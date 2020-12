Culture Dijon : Le Bistrot de la Scène est peut-être sauvé !

Peut-être une formidable nouvelle à venir dans le monde de la culture durement frappé par la Covid-19. "Le Bistrot de la Scène", véritable institution dijonnaise, qui avait annoncé sa fermeture définitive il y a quelques semaines va peut-être finalement pouvoir s'en sortir.

Aurélien Chevalier est très motivé à l'idée de faire redémarrer cette machine de spectacles © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce n'était pas possible que le Bistrot s'éteigne

L'association "Théâtre de l'Inédit" qui l'exploite repart au combat avec une nouvelle équipe et un financement participatif qui a déjà recueilli près de 11 000 euros -sur les 40 000 escomptés- pour réaliser des travaux urgent et notamment l'étanchéité d'un bâtiment. "Le Bistrot de la Scène" qui renait de ses cendres c'est inattendu le nouveau président de l'association, Aurélien Chevalier. "La fin du Bistrot avait été annoncée mais en apprenant ça on s'est dit que ce n'était pas possible, le Bistrot ne pouvait pas s'éteindre. Du coup avec le Conseil départemental on a réussi à trouver des solutions pour le relancer".

50 000 euros en soutien à cette belle scène

C'est d'ailleurs ce lundi 14 décembre 2020 que le Conseil départemental lors de sa session consacrée au budget doit voter une subvention exceptionnelle de 50 000 euros en faveur du "Bistrot de la Scène" selon Aurélien Chevalier. Il s'agira notamment de pérenniser les emplois de trois salariés en CDI. Le 20 octobre dernier, le président du département, François Sauvadet expliquait lui-même qu'il comptait présenter cette aide exceptionnelle en soutien "à cette belle scène dijonnaise".

Aurélien Chevalier revient sur les gros soucis du Bistrot, il explique à quoi va servir l'argent de la souscription Copier

"Le Bistrot de la Scène" devrait renaitre de ses cendres © Radio France - Thomas Nougaillon

