Le pass sanitaire, un casse tête pour la culture

Après l'annonce de l'extension du Pass sanitaire du président de la république, la propriétaire de la Scène des Quais à Auxerre, Mathilde Pelen est un peu perdue. Elle ne s'attendait pas à devoir organiser la vérification de la vaccination des spectateurs de sa salle de 90 places. "J'ai été pris au dépourvu, mentalement c'est fatiguant et anxiogène." À partir du 21 juillet, comme pour tout les lieux de culture et de loisirs, le public ne pourra se rendre à la Scène des Quais qu'à la condition d'avoir un justificatif de vaccination ou un test PCR de moins de 48 heures.

Une contrainte pour les propriétaires

Si la propriétaire du lieu approuve cette incitation à la vaccination, elle a du mal à visualiser comment la mettre en place dans sa salle. "Je peux pas être partout à la fois. Si il faut contrôler les pass sanitaires cela veut dire qu'il faut que j'embauche une nouvelle personne ou investir dans une machine ou on scan. Je sais pas du tout en fait," ajoute-t-elle. Dur aussi pour elle de s'imaginer refouler du public après tant de mois de fermetures.

Nous allons devoir prendre un rôle de policier, ce qui est très désagréable.

Le directeur du cinéma Confluences à Sens, Cédric Aubry, a les même réserves. Pour lui c'est clair, les mesures sont inapplicables. "C'est peut être possible à mettre en place pour les théâtres, l'opéra, les lieux où les spectateurs viennent une fois et c'est bon, relativise-t-il. Mais dans le cinéma nous avons plusieurs salles, des séances qui s'enchaînent, ce n'est pas gérable." Surtout dans un délais aussi court, il n'a que 10 jours pour trouver une solution.

Nous avons été fermés pendant 300 jours cette année, c'est impossible pour moi d'embaucher quelqu'un pour vérifier les cartes d'identités et pass sanitaires de chaque client.

Un stop pour les spectateurs

Autre point sombre pour le Cédric Aubry: le public qui devra renoncer aux salles obscures à cause de ce pass sanitaire. "Le cinéma c'est la spontanéité. On ne prévoit pas à l'avance de prendre rendez vous pour se faire tester pour ensuite aller au cinéma, "déplore-t-il. Et la programmation de l'été n'aide pas. Films d'actions, comédies, dessins animés, les films de l'été ont pour cible les jeunes, alors que 25% seulement des moins de 30 ans ont reçu les deux doses du vaccins. "Les moins de 18 ans ont accès à la vaccination depuis moins d'un mois et peu de jeunes ont les moyens de faire plusieurs test par semaines, s'énerve le patron de cinéma. Ce qu'il va se passer c'est que les jeunes vont disparaitre des salles."

Dans le hall, au guichet du cinéma d'Auxerre (Yonne), tout le monde porte un masque et se tient à distance dans la file d'attente. (Yonne) © Radio France - Thierry Boulant

Cédric Aubry n'a donc plus qu'un espoir, engager une discussion avec le gouvernement pour changer certaines règles. "Je suis le premier à dire que les cinéma ont un rôle à jouer dans la vaccination, raisonne-t-il. Mais j'y réfléchis depuis hier, il n'y a aucun dispositif qui pourraient fonctionner pour nous."