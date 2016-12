Culture : le succès de l'exposition Coluche à l'Hôtel de Ville de Paris prolongé

Déjà plus de 70.000 visiteurs. L'exposition gratuite consacrée à Coluche rencontre un vif succès, à l'Hôtel de Ville de Paris. Ouverte durant toutes les vacances de fin d'année, elle retrace la vie de l'humoriste, de son enfance à Montrouge à sa mort, il y a trente ans.

Voici une idée de sortie en cette période de vacances de Noël. Direction l'Hôtel de Ville de Paris pour l'exposition gratuite consacrée à Coluche. Trente ans après sa disparition, le personnage fascine toujours autant : l'expo a déjà accueilli plus de 70 mille visiteurs et est prolongée jusqu'au 14 janvier 2017. Une exposition qui retrace la vie de l'humoriste de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, où il a passé son enfance avec sa mère, fleuriste, en passant par les cabarets parisiens, Montmartre et bien sûr les Restos du Coeur.

Parmi les 350 objets de l'exposition, la célèbre chaise du "Jeu de la vérité" © Radio France - Fanny Lechevestrier

"Une personnalité beaucoup plus complexe que ce qu'on connaît"

A l'origine de cette exposition, la famille de Coluche et l'une de ses amies Fabienne Bilal, commissaire de l'exposition. C'est elle qui a rassemblé les quelque 350 objets présentés : des photos de famille, ses habits de scène, sa mallette de maquillage, ses instruments de musique, ses motos.

L'une des motos de Coluche marque le début de la visite © Radio France - Fanny Lechevestrier

A voir des objets plus intimes aussi comme ce nounours de Michel Colucci, durant son enfance passée à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. La dernière partie de l'exposition est d'ailleurs consacrée à sa famille, à l'enfance de l'artiste.

Le nounours de Michel Colucci enfant © Radio France - Fanny Lechevestrier

Retrouvez quelques uns des sketches célèbres de Coluche

De nombreuses citations de l'artiste émaillent l'exposition © Radio France - Fanny Lechevestrier

Les infos pratiques : l'exposition Coluche se tient à l'Hôtel de Ville de Paris, rue Lobau, jusqu'au 14 janvier 2017. Elle est accessible tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, de 10 h à 18h30.