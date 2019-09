Culture : "Les musées du Mans, c'est mieux que Le Louvre"

Alice Gandin, la nouvelle directrice des Musées du Mans, est un brin provocatrice. Elle est convaincue que la plupart des Sarthois ne mesurent pas la richesse des collections à découvrir dans le département. Elle veut séduire ceux qui n'ont jamais poussé la porte d'un des quatre musées du Mans

Le Mans, France

"Le Musée de Tessé au Mans, c'est mieux que le Louvre". C'est le slogan cultivé par Alice Gandin, la nouvelle directrice des musées du Mans, qui assume parfaitement cette provocation. " Il y a des petits bijoux dans les collections du Musée de Tessé. Je pense aux primitifs italiens, des chefs-d'oeuvre de la peinture pré-Renaissance. Et puis il y a surtout, cette reconstitution deux tombeaux de nécropoles égyptiennes qui sont extraordinaires et quand je dis que c'est mieux le Louvre c'est parce qu'il y a aussi des collections prêtées par Le Louvre et qu'il y a moins de monde". Les expositions sur l'Egypte reste très prisées du grand public, il n' y a qu'à voir le succès de l'expo Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette. Elle a déjà réuni 1.3 million de spectateurs depuis son ouverture le 23 mars, devenant ainsi l’exposition la plus visitée de l’histoire de Paris.

100 000 personnes visitent chaque année les quatre musées du Mans

Mais il n'y a pas que le Musée de Tessé qui renferme des trésors. Le Musée Jean Claude Boulard - Carré Plantagenêt va prêter aux Emirats arabes une oeuvre unique : l'émail Plantagenêt. Cette plaque de cuivre qui ornait le tombeau de Geoffroy le Bel dans la cathédrale du Mans. Ce joyau de l'art roman, le plus grand objet de ce type à avoir été conservé du Moyen-Âge occidental, va rejoindre en 2020 le Louvre Abu Dhabi aux Emirats arabes unis pour une exposition temporaire. Il est encore temps de la découvrir avant son départ.

Développer les expositions temporaires pour doper le nombre de visites

100 000 personnes visitent chaque année les quatre musées du Mans. "C'est bien mais on peut faire mieux" dit Alice Gandin. En développant les expositions temporaires qui permet aussi de mélanger les genres et de toucher un public plus large. Une exposition intitulée "jeu de balles, jeu de ballon" va être organisée à partir de novembre au Musée de Tessé. "Elle va parler de la représentation des sports et de sportifs dans la peinture et les oeuvres des artistes contemporains. Un travail va être mené avec les associations sportives. Mais nous invitons aussi des scolaires". Alice Gandin envisage aussi de créer une grande exposition sur l'histoire médiéval du Mans en se basant sur les collections du Carré Plantagenêt et de la Reine Bérangère.