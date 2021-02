Culture : les ratés du design en exposition à Saint-Etienne ou les vertus de l'échec

L'exposition rassemble plusieurs dizaines d'objets qui portent l'échec et le raté au rang d'étape incontournable dans le processus d'innovation porté par le design. "On a 40 objets issus du 'Musée de l'échec' de Samuel West" explique Sylvie Sauvignet, responsable de la programmation à la Cité du Design. "Un collectionneur atypique qui est aussi un psychologue et qui montre ce qui fait un flop, un top et comment l'innovation aboutit après une succession d'échecs".

"Certains échecs deviennent des icônes"

Pas facile d'assumer qu'un concept sur lequel on aura travaillé pendant des années ne rentrera jamais dans le quotidien. Qu'il s'agisse d'une console de jeu virtuelle au milieu des années 90, ou de patins à roulettes spécialement conçus pour des danseuses classiques afin de ne pas abimer la cambrure de leurs pieds avec des patins ordinaires. "Certains échecs deviennent des tops, des icônes parce que certaines marques vont reconnaitre que c'est leur plus beau flop" détaille Sylvie Sauvignet. Exemple au milieu des années 80, avec la Delorean, cette voiture rendue culte par le film 'Retour vers le Futur', "conçue pour être une voiture sport extrêmement rapide, or elle ne l'était pas et était bien moins rapide que des voitures qui n'étaient pas, elles, des autos de sport".

Le meilleur moyen de faire entrer le public dans l'univers du design c'est donc peut-être de lui montrer qu'il n'est pas exempt d'erreurs et de ratés. Des idées qui paraissaient géniales et dont l'application s'est révélée inadaptée, récemment encore avec les Google Glass.

L'exposition est également ponctuée de concerts, dont un autour des flops de l'opéra, des œuvres mal reçues à l'époque et qui ont pourtant traversé les époques. Le plus bel exemple restant "Carmen" de Bizet.

Du fait du contexte sanitaire l'exposition peut être visitée de façon virtuelle. Il faut s'inscrire sur le site de la Cité du design.