Johnny Halliday sera la vedette de Cumières, près d’Epernay, le week-end des 30 juin et 1er juillet. Un hommage est prévu pendant deux jours dans la petite commune. Au programme : musique, expositions, et motos. L'organisateur est Jacky Blavier, un Sparnacien grand fan du rockeur disparu.

Épernay, France

« Hommage à Johnny à Cumières ». Une grande fête pour célébrer le célèbre rockeur est prévue ce weekend, 30 juin et 1er juillet, dans la petite commune proche d’Epernay.

Elle est organisée par un grand passionné de Johnny. Jacky Blavie, que nous avions entendu sur France Bleu, après la disparition du chanteur. Il suit littéralement Johnny depuis les années 60.

Jacky et Johnny - Jacky Blavier

Pendant 50 ans il a suivi la carrière de son idole. Il a assisté à de nombreux concerts depuis l’âge de 13 ans, il a parcouru des milliers de kilomètres pour cela.

En accord avec la mairie, il a prévu des concerts, des animations et des expositions, à la salle des fêtes. On pourra y voir des objets collector, une expo photo ou encore des peintures ou sculptures sur Johnny. Un endroit est même prévu pour que les fans puissent déposer des fleurs ou des bougies. L’entrée de la salle sera payante, deux euros. Pour cette somme, les visiteurs repartiront avec des capsules de champagne à l’effigie de Johnny…

Capsules - Jacky Blavier

L’autre grand moment, ce sera un défilé de Harley-Davidson. Une soixantaine de motos sont attendues pour le défilé officiel, mais de nombreux bikers vont sans doute venir participer à la fête.

LE PROGRAMME

Samedi 30 juin

11h : ouverture de portes

A l'intérieur de la salle des fêtes : expo objets collector, stand les Lionceaux et la présence de Alain Dumont (groupe qui a accompagné Johnny en 1963 et 1964 ainsi qu'a l'Olympia, stand du fan club international de Johnny avec la présence du président,stand vente du tee-shirt hommage à Johnny à Cumières ,peintres, sculpteurs sur bois, Expo photos de Johnny de 1943 à 2017, cahier pour messages des fans et emplacement pour déposer une fleur ,une bougie etc. Vente d'une capsule hommage à Johnny.

14h30 : parade Harley Davidson dans les rues de Cumières par le club Reims Champagne Chapter et présence de nombreux clubs de bikers sur les deux jours.

15h30 : concert H et les Chaméléons qui chantent Johnny

19h30 : bénédiction des motards par l'abbé Grégoire qui remontera en Harley les rangées de Harley pour une bénédiction des motards

21 h : concert gratuit sur le jard de Johnny Blues ( 2 heures de chansons de Johnny)

23 h : feu d'artifice.

Dimanche 1er juillet

