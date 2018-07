Nîmes, France

Le centre Pablo-Neruda qui accueille une piscine, un théâtre et plusieurs salles de sport a été construit en 1969. Une époque où on se souciait moins d'économies d'énergie.

Pour réduire de 35% la facture énergétique , de gros travaux vont donc être réalisés pendant un an. Ce sera aussi l'occasion de rénover la façade pour lui donner un "look" plus actuel et le rendre plus accueillant.

Cette façade va être recouverte de panneaux isolants et une charpente métallique fixée. Elle accueillera des caissettes en aluminium de plusieurs nuances de gris.

Une façade en aluminium gris

Cet été, ce sont les chaudières qui vont être changées. L'étanchéité du toit va également être refaite et les baies vitrées de la piscine changées. Elle restera fermée jusqu'au 2 septembre.

Une terrasse va également être aménagée au premier étage. On pourra y accéder par l'escalier monumental qui trône dans l'entrée.

"On est très conscients que Pablo-Neruda nécessite des aménagements pour un meilleur accueil du public. A savoir un espace d'attente pour les parents. On peut aussi imaginer un réaménagement du parvis. On y réfléchit".

Marc Taulelle, l'adjoint chargé des bâtiments à la Ville de Nîmes Copier

Un chantier de 3 millions d'euros

Le bar décoré par le peintre nimois Gérard Lattier pourrait également rouvrir au rez-de-chaussée. Il n'est plus aux normes actuellement.

Coût des travaux : 3 millions d'euros.

Le parvis devrait être réaménagé © Radio France - Sylvie Duchesne

Les baies vitrées de la piscine changées cet été © Radio France - Sylvie Duchesne

Une façade en aluminium gris - Mairie de Nîmes

Une loggia aménagée au premier étage © Radio France - Mairie de Nîmes