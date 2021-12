Le groupe The Cure repart en tournée en 2022 et sera en concert le 14 novembre à l'Arkéa Aréna de Floirac.

The Cure en concert à Bordeaux le 14 novembre 2022

Le chanteur de The Cure, Robert Smith, en 2019 au Texas.

Après 5 ans d’absence, le groupe de rock britannique mythique, né il y a 40 ans, remonte sur scène, avec une tournée qui passera par plusieurs dates en France. Robert Smith, Simon Gallup, Roger O’Donnell, Reeves Gabrels et Jason Cooper seront Lyon, Montpellier et Toulouse avant d'enchaîner avec Bordeaux le 14 novembre, à l'Arkéa Arena de Floirac, mais aussi Nantes, Liévin Strasbourg et Paris à l'Accor Hôtel Arena le 28 novembre.

Les places seront en vente à partir de 11 heures jeudi 9 décembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La première partie du concert sera assurée par les Écossais de The Twilight Sad.