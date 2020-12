Une gavotte porte-bonheur pour sauter dans 2021 ?

An Tour Tan

Vous étiez là, partout dans le monde, à danser, reliés par les écrans. Le 22e Cyber fest-noz organisé le 19 décembre dernier par An Tour Tan au pavillon de Penvillers à Quimper a rassemblé 336.042 spectateurs en direct.

La soirée a été joyeuse, vivante, vibrante. Une valeur sûre. Alors, ce 31 décembre 2020, on vous propose une rediffusion sur notre page Facebook à partir de 20H00. Au programme : Jean-Charles Guichen, puis le duo An Habask-Bizien, Denez Prigent faisant de la techno, Arvest, O’Tridal et Sky’Zon.

Une façon de laisser 2020 et de passer dans 2021 avec énergie. On aura le temps de se le redire, mais d'ores et déjà : Bloavezh Mat!