Cyclisme : à Auch, les proches de Nicolas Portal restent sous le choc

Ses funérailles auront donc lieu ce lundi 9 mars à la cathédrale Sainte Marie d'Auch à partir de 14 heures. Plusieurs hommages sont déjà prévus par la suite pour l'Auscitain Nicolas Portal, mort d'une attaque cardiaque à son domicile en Andorre à seulement 40 ans. Et depuis quelques jours, ses proches, connaissances ont bien du mal à faire son deuil.

Une première licence à l'UV Auch

A Auch, Nicolas Portal était chez lui. Originaire de la ville, c'est au club cycliste de l'Union Vélocipédique qu'il a donné ses premiers coups de pédale. Serge Périn, son premier entraîneur, se souvient d'un "garçon simple, toujours joyeux, qui avait des valeurs". Les images de Nicolas Portal, à vélo ou en tant que directeur sportif, jonchent d'ailleurs toujours les murs des locaux du club, parmi tant d'autres photos.

Serge Périn, le premier entraîneur de Nicolas Portal se souvient d'un garçon attachant et apprécié. © Radio France - Marius Delaunay

Serge Périn se rendra aux funérailles de son ancien protégé, comme la grande partie de ses premiers coéquipiers et des dirigeants de l'Union Vélocipédique d'Auch. Tous se souviennent d'un garçon passionné de vélo, simple et attaché à sa région, le Gers. Les cyclistes du coin avaient même parfois l'agréable occasion de le croiser sur des épreuves comme le Challenge de la Lomagne.

Les murs des locaux de l'UVA sont chargés de souvenirs. © Radio France - Marius Delaunay

Il nous donnait toujours des nouvelles

Pour Henryk et Karine Sobinski, sa "deuxième famille", la nouvelle est également très dure à avaler. Nicolas Portal a connu Henryk très jeune, et passait beaucoup de temps dans le magasin de vélos de cet ancien coureur professionnel polonais. Les deux hommes sont rapidement devenus coéquipiers et même amis. Et même une fois Nicolas parti vivre loin du Gers, Henryk et sa femme Karine recevaient souvent des nouvelles de leur protégé.

Même devenu directeur sportif de l'équipe Sky puis Ineos, Nicolas Portal est toujours resté profondément attaché à "son Gers" selon Karine et Henryk. "Il essayait de revenir assez régulièrement. Même en devenant quelqu'un de très important dans le monde du cyclisme, il n'a jamais cessé de rester le même. C'était quelqu'un de simple, humble et très apprécié ici". En témoigne les innombrables messages de soutien que Karine et la famille de Nicolas Portal ont reçu du monde entier à l'annonce de la terrible nouvelle.

Un hommage du monde du cyclisme

Près de 1.000 personnes sont attendues ce lundi aux funérailles de Nicolas Portal à Auch. Les obsèques devraient être suivies d'un hommage des cyclistes de la région à la salle du Mouzon. L'équipe Inéos a par ailleurs annoncé qu'elle se retirait de toutes ses compétitions en cours jusqu'au 23 mars en raison de la mort de leur directeur sportif, doublé d'une crainte pour le coronavirus.