Châteauroux fête le Tour de France ce samedi !

A 33 jours de l'arrivée du Tour de France à Châteauroux, où les coureurs passeront la lignée d'arrivée avenue de la Châtre le 1er juillet prochain, vous allez pouvoir découvrir et participer ce samedi à de nombresues animations dans le cœur de la ville de Châteauroux mais aussi sur les lieux en rapport avec le vélo.

Le programme est détaillé par Christine Daguet, maire adjointe déléguée à l'événementiel : "Nous sommes très heureux d'accueillir le troisième événement le plus regardé à la télé à l’échelle planétaire après le J.O et la Coupe du Monde. C'est donc pour cette raison que nous avons décidé de mettre les petits plats dans les grands en terme d'animations. Ce samedi, place de la république après le traditionnel marché du samedi matin, les animations débuteront vers 14 heures avec neuf parcours de mini-golf cyclo ou le simple fait de pédaler permet de diriger la balle. Initiation au vélo trial avec un moniteur diplômé, une piste de maniabilité animée par la Prévention Routière. Au stade de la Margotière, plusieurs initiations et démonstration de BMX ou encore de Pumptrack." ( ndlr : Parcours avec plusieurs bosses consécutives et des virages relevés empruntés par des VTT).

Anne Laure Bodin (Directrice de Châteauroux Events) : "C'est le premier événement festif et familial que nous allons pouvoir porter après cette période longue de confinement."

Châteauroux fête le Tour © Radio France - Sylvain ROGIE

Tout a été pensé en terme de précautions sanitaires pour ces animations précise Anne Laure Bodin, la directrice de Châteauroux Events, ravie d'organiser ces manifestations : "C'est un grand plaisir de pouvoir porter ce premier événement festif et familial. Ces manifestations sont ouvertes pour le petit enfant avec son vélo à roulettes mais aussi pour grand père qui a envie de revivre, pourquoi pas, les histoires du Tour. D'ailleursn à ce sujet, une très belle exposition a lieu à l'office de tourisme. Ça fait partie aussi des belles choses à voir sur cet événement."

Jeu des boutiques de Châteauroux, 10 vélos à gagner

L'association "Les boutiques de Châteauroux" organise un jeu-concours, de ce samedi 29 mai au samedi 12 juin prochain. Ce jeu concours est organisé en partenariat avec la CCI de l'Indre, Châteauroux Métropole et Châteauroux Events. 10 vélos sont à gagner. Pour cela, vous devez remplir un bulletin de participation disponible chez un commerçant adhérent. Ils seront collectés et dépouillés la semaine du 14 juin.

La plaine des sports célèbre aussi l'arrivée du tour

Pour célébrer le passage du Tour de France à Châteauroux le 1er juillet prochain, le Département de l'Indre, avec l'appui des comités et différents clubs sportifs, organise la Fête du Tour ce week-end, à la Plaine Départementale des Sports à Châteauroux.

Au cours de ce week-end chargé en événements, de nombreux bénévoles, professionnels, invités et sponsors proposent au public une immersion dans l’univers du cyclisme. Durant ces deux jours, petits et grands pourront participer, à partir de 10h, à de multiples activités allant de la pratique du tandem, à celle du BMX à assistance électrique, en passant par un concours de châteaux de sable sur le thème de la Grande Boucle...

Au programme également, une kermesse comprenant pas moins de 36 jeux pour tous, répartis sur l’ensemble du site. À la clé, de nombreux cadeaux à gagner !

Entrée gratuite et régulée. Aucune inscription préalable. Port du masque et du casque obligatoire pour les activités qui l'exigent.