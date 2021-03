Cyclisme : deux coureurs tourangeaux participent au Paris-Nice version 2021

L'édition 2021 de l'épreuve cycliste Paris-Nice débute ce dimanche et jusqu'au 14 mars. L'an passé l'épreuve avait dû être stoppée la veille de son arrivée à Nice en raison du début de la crise du Covid-19. Dans le peloton de la 79e édition il y a deux tourangeaux Jonathan Hivert et Cyril Lemoine.

C'est comme un renouveau pour les coureurs cyclistes professionnels. Il y a un an la course Paris-Nice était interrompue à la veille de son arrivée sur la côte d'azur en raison du début de la crise sanitaire. Un an après, les coureurs s'apprêtent à prendre le départ de l'épreuve ce dimanche. Une 79e édition qui se s'achèvera à Nice le dimanche 14 mars. Comme l'an passé les deux tourangeaux Jonathan Hivert et Cyril Lemoine réunis cette année dans la même formation" B&B Hôtel" prennent le départ de la course au soleil.

Même si le calendrier des épreuves a été perturbé avec certaines courses annulées en 2020, la saison a pu reprendre en ce début 2021 avec là aussi quelques annulations de courses et la difficulté pour les différentes formations de se préparer de façon collective explique Jonathan Hivert : "Il y a très peu d'équipes qui ont fait des stages fin 2020, c'était la restauration qui posait problème parce que restaurer 40 personnes en même temps quand tout est fermé ce n'est pas évident. Nous on a fait le choix de partir en janvier en Espagne au lieu de décembre. Nous étions dans une bulle à l'hôtel avec tests PCR".