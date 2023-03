Cyclisme : la 21ème édition de la Roue Tourangelle ne ressemble à aucune autre

Le gagnant de l'an dernier, Nacer Bouhanni, remet son titre en jeu lors de cette édition qui ne ressemble à aucune autre.

Pour la première fois, les coureurs vont s'élancer depuis l'hippodrome de Chambray-les-Tours, à 13H15. Ils reviendront d'ailleurs le traverser deux fois, après avoir parcouru deux grandes boucles dans la vallée de l'Indre.

ⓘ Publicité

Le parcours de la 21ème roue tourangelle - ©capture d'écran larouetourangelle.com

Le directeur de l'épreuve promet du spectacle tout au long des deux cents deux kilomètres du parcours : "La vallée de l'Indre, c'est bosselé. Evidemment, ce n'est pas une étape de montagne mais deux cents kilomètres avec vingt-six bosses, ça finit par peser dans les jambes" souligne Bernard Machefer. "On monte, on descend, on n'est pas sur une grande ligne droite où on va faire cinquante kilomètres, la tête dans le guidon, à l'abri et en roulant. Là, il faut tout le temps être en prise et en plus dans le final, vous avez huit bosses et les pavés. Ça devrait permettre une course très animée du départ à l'arrivée".

L'arrivée devrait être jugée vers 18H, boulevard Thiers, à Tours.