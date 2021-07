Cyclisme: le Guidon d'Or annulé à Hellemmes

Déception pour les amoureux de la petite reine: le critérium du Guidon d'Or, prévu comme tous les ans à la fin de l'été, le lundi 30 août à Hellemmes, près de Lille, est annulé. Les organisateurs viennent de l'annoncer. En cause: la bulle sanitaire imposée par l'Union Cycliste Internationale. Pour Vincent Petit, l'organisateur du Guidon d'Or, non seulement le contrôle des pass sanitaires aurait été très difficile à mettre en place avec un petit nombre de bénévole. Mais surtout, ces mesures sanitaires auraient imposé un état d'esprit totalement opposé à celui de ce critérium.

Le Guidon est une course d'exhibition où le contact avec le public prime

"Sur le Guidon d'or, il y a bien sûr l'aspect sportif avec un vainqueur comme dans toutes les courses, mais il y a aussi l'aspect convivial du critérium, avec la vedette qui vient pour rencontrer ses fans", souligne Vincent Petit. Il explique que c'est précisément pour cela que les critérium ont été créés. "On sait que quand ils sont sur le Tour de France, ils descendent du bus 3 minutes avant le départ et ils remontent dans le bus 3 minutes après l'arrivée." Au Guidon d'or, c'est tout le contraire: les coureurs sont disponibles pour des séances d'autographes, de selfies, des moments d'échange.

Le Guidon d'Or est un critérium, une sorte de "course d'exhibition" qui intervient en plus du calendrier officiel et où les coureurs effectuent dans Hellemmes une course de moins de deux kilomètres. Les 2 à 3000 spectateurs présents chaque année peuvent donc voir à de nombreuses reprises leurs coureurs préférés. Une atmosphère de convivialité qu'il aurait été impossible d'obtenir avec la mise en place d'une bulle sanitaire. Mais les organisateurs donnent d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition le 29 août 2022!