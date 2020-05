Cyclisme : le Mini Tour Creusois annulé à cause du coronavirus

"Le Mini Tour n'est pas mort, il est seulement reporté", explique Gilbert Peix, président du comité départemental de cyclisme de la Creuse. En raison de l'épidémie de Covid-19, ce rendez-vous annuel des jeunes cyclistes est annulé cette année. La septième édition se déroulera donc en 2021.

Début mars, juste avant le confinement, la première étape du Mini Tour Creusois à Dun-le-Palestel avait déjà été annulée. L'épreuve devait rassembler une centaine d'enfants et d'ados fans de vélo, et 500 spectateurs. Les deuxième et troisième manches prévues à La Souterraine le 28 mars et Saint-Chabrais le 25 avril avaient également été supprimées.

Pas de compétition avant août

Les clubs organisateurs du Mini Tour et les partenaires se réuniront à l'automne pour préparer la course de l'an prochain et définir les dates.

En attendant, toutes les compétitions cyclistes sont interdites jusqu'à fin juillet par la fédération mais vous pouvez de nouveau rouler depuis le 11 mai, en respectant les distances de sécurité.