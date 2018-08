Poitiers, France

Une 32ème édition dont l'ADN reste le même avec les 4 départements de l'ex Poitou-Charentes toujours honorés. D'ailleurs ça débute donc en Charente Maritime demain mardi avec une étape Jonzac-Cognac. Et on notera que pour ce grand départ, c'est la 1ère fois que Jonzac est ville-étape du TPC. Un départ haut en couleurs qui sera donné devant le tout nouveau centre des Congrès de Haute Saintonge et le centre aquatique des "Antilles de Jonzac". Après 192 km le peloton arrivera vers la cité des Eaux de vie. Cognac où la course fera étape pour la 11ème fois. Entre les deux, un détour par l'estuaire de la Gironde puis un enchainement de cinq bosses en moins de 40 kms. Le lendemain 189 km entre Segonzac en Charente et Melle en Deux-Sèvres. Retour aux sources puisqu'en 1987 pour le 1er TPC c'est entre Segonzac et Châteaubernard que Jean Louis Conan avait pris l'option sur la victoire finale en remportant l'épreuve du contre la montre. A moins que le vent ne s'emmêle et provoque des bordures au sein du peloton, une étape sans grand danger où l'on voit bien une victoire au sprint. Melle la ville aux mines d'argent avait patienter 20 ans avant de recevoir le Tour Poitou Charentes en 2012. Jeudi traditionnellement 2 étapes dans la journée.

Dans la Vienne 97 km entre Gençay et Couhé. Couhé qui avait accueilli le grand départ du TPC en 1996 recevra donc non seulement l'étape du matin mais aussi le contre la montre de l'après midi : après 22 km avec un départ de Champagné St Hilaire. Une épreuve du chrono annoncée comme roulante et sans réelles difficultés, mais qui comme à chaque fois va permettre aux spécialistes de l'effort solitaire de se positionner au général avec une réelle option sur la victoire finale. Les écarts de jeudi ne devraient alors plus changer grand chose à la course de vendredi. Les co-équipiers du leader du TPC devront cadenasser la dernière étape entre Brioux-sur-Boutonne en Deux-Sèvres et Poitiers. On notera bien sûr quatre difficultés dans cet ultime étape avec la cote de la Mothe St Heray et surtout la traditionnelle côte de la Barre à franchir trois fois et qui fait si mal aux jambes à moins de deux km de l'arrivée. Un scénario bien ficelé avec une seule inconnue la météo chaleur ou vent pouvant jouer les troubles fêtes.