"Tour de France : au cœur du peloton", la Grande Boucle a sa série sur Netflix

Tadej Pogacar grapille quelques secondes au maillot jaune Jonas Vingegaard lors de la 17e étape du Tour de France 2022 entre Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et Peyragudes (Hautes-Pyrénées), le 20 juillet.

Dévoiler les coulisses de la course cycliste la plus populaire au monde, c'est l'ambition de la nouvelle série "Tour de France : Au cœur du peloton", diffusée par Netflix à partir de jeudi 8 juin. La plateforme américaine de vidéos à la demande (VOD) va lancer huit épisodes, tournés lors de l'édition 2022 de la Grande Boucle : au cœur de huit équipes du Tour, de la préparation de la course jusqu’à la ligne d’arrivée à Paris.

Caméras sur les vélos, au sein de la caravane du Tour, dans les voitures des directeurs de course

Le premier épisode ne se situera donc pas en France, mais au Danemark, puisque c'était le pays hôte en 2022 des premières étapes de la Grande Boucle. Comme pour Drive To Survive, la série de Netflix dédiée à la Formule 1 , chaque épisode sera dédié à un thème précis et une équipe. Dans le premier épisode de "Tour de France : Au cœur du peloton", deux équipes seront mises en avant : EF Education-EasyPost et Quick-Step Alpha Vinyl, l'équipe de Julian Alaphilippe, absent cette année-là.

Ensuite, direction les Hauts-de-France pour l'épisode 2 de cette nouvelle série dédiée au cyclisme. Cette fois-ci, les caméras se concentreront sur l'équipe Jumbo-Visma. Mais bien entendu, au cœur de ces huit épisodes de "Tour de France : Au cœur du peloton", il y aura l'ascension du Danois Jonas Vingegaard et son duel face au Slovène Tadej Pogačar, double vainqueur en 2020 et 2021. Voici la bande-annonce :