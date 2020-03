Report ou annulation, le kayakiste auxerrois Cyril Carré attend une décision concernant les JO

La décision de reporter les Jeux de Tokyo 2020 "pourrait devenir inévitable". Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a affirmé ce lundi que si la pandémie de coronavirus rendait impossible d'organiser les JO dans des conditions sûres, ils seraient reportés.

Shinzo Abe n'avait jamais évoqué officiellement cette option. Sa volte-face intervient après que le Comité international olympique (CIO) a lui-même entrouvert dimanche la porte à un report de l'événement, en se donnant quatre semaines pour décider avec tous ses partenaires. "L'annulation n'est pas parmi les possibilités", a néanmoins insisté lundi M. Abe, à l'unisson avec le président du CIO Thomas Bach qui la veille avait déjà déclaré qu'annuler les JO n'était "pas à l'ordre du jour" parce que cela "détruirait le rêve olympique".

Un report de quelque mois des JO serait souhaitable : Cyril Carré

Chez nous, dans l’Yonne, le kayakiste auxerrois, Cyrille Carré se prépare depuis des mois à une éventuelle participation aux Jeux Olympiques. Selon lui , il faut rapidement être fixé puisque des soucis d’organisation se posent. "C'est vrai que ça pose des problèmes, notamment pour les tournois de qualification olympique. Il n'y a pour le moment que 50% d'athlètes sélectionnés. Pour les autres comme moi, c'est l'incertitude. Par exemple, en canoë kayak, le tournoi de qualification prévu en mai a été annulé ou reporté peut être fin juin. C'est vrai qu'un report de quelques mois des JO serait souhaitable, pour que les athlètes puissent se préparer correctement. Ça éviterait aussi les fortes chaleurs de l'été. Si c'était repoussé en octobre par exemple, l’intérêt serait double;"

Cyril Carré qui a déjà participé à trois reprises aux JO, à Pékin, Londres et Rio.

Et pour un nombre toujours plus important d'athlètes et de fédérations sportives nationales, alors que la quasi-totalité des compétitions sont suspendues dans le monde, il n'est plus temps de tergiverser quant à la tenue du plus grand événement sportif mondial. Les demandes de report avaient jusqu'à présent afflué en ordre dispersé au sein du monde sportif, mais sont de plus en plus insistantes chaque jour de la part des athlètes et des instances nationales.