D-Day : cette commune bretonne prépare sa commémoration au mois d'août

Lesneven, France

Le 7 et 8 août, une cinquantaine de véhicules, dont deux chars vont partir de Deauville pour rejoindre la commune bretonne de Lesneven (Finistère). Ces passionnés de véhicules militaires vont ensuite reconstituer un campement américain tel qu'il a pu exister quand les Américains sont arrivés à Lesneven.

Ce mercredi, des parachutistes ont sauté à Carentan (Manche) pour rendre hommage aux alliés qui ont débarqué il y a 75 ans sur le sol français. Parmi les spectateurs qui ont assisté à la commémoration, Nicolas Kermarrec, adjoint au patrimoine de Lesneven, il a été invité par les Allemands, lui qui gère le cimetière allemand de sa commune. Il explique que cette cérémonie, comme la célébration prévue en août sont essentielles.

L'importance du souvenir

"C'est l'histoire récente mais on a toujours tendance à oublier ça, affirme Nicolas Kermarrec. Les gens qui ont vécu cette période disparaissent petit à petit, et il est compliqué d'avoir une transmission quand il n'y a plus de témoins directs."

"La guerre ce n'est pas un jeu, ce n'est pas que dans les jeux vidéo"

"La guerre ce n'est pas un jeu, poursuit-il, ce n'est pas que dans les jeux vidéo. Il faut faire prendre conscience aux jeunes des dangers que peuvent représenter la guerre". Il explique qu'il est important de se souvenir, pour dire l'horreur de la guerre : "Aujourd'hui internet remplace parfois les tracts qui étaient distribués en 1933, il existe une menace, notamment djihadiste, c'est important de faire réfléchir la jeunesse sur cette liberté que certains ont conquis pour nous"