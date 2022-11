D-Day : un jumelage entre Sainte-Mère-Église et la ville américaine de Metropolis se prépare

Rien à voir avec Métropolis, la ville de Superman... quoique. Il s'agit là de la commune d'origine d'un autre héros, un vrai : John Steele, parachutiste américain. Le 6 juin 1944, il est largué avec ses camarades au-dessus de la Normandie. Son parachute s'accroche au clocher de l'église de Sainte-Mère-Église où il restera coincé un moment et prendra une balle dans le pied. Un projet de jumelage entre les deux villes se prépare donc à travers cette histoire commune.

Lier Sainte-Mère-Église et Métropolis : tout un symbole

Le maire de Sainte-Mère-Église a été contacté courant octobre par Vicki Mayhall, une ancienne infirmière du bureau du shérif de Metropolis. "Elle avait travaillé avec le neveu de John Steele," explique Alain Holley, "elle est venue l'an dernier lors des commémorations (ndlr : du Débarquement) et l'idée lui est venue de proposer aux deux communes de se jumeler." L'élu a transmis son avis favorable à Vicki Mayhall et attend maintenant la réponse de son homologue américain.

La ville de Superman, Metropolis, a aussi un véritable héros de la Seconde Guerre mondiale : le parachutiste John Steele. - Slogue

Il faut dire que la commune est devenue indissociable de son parachutiste, un mannequin le représentant est même en permanence accroché au clocher. Le cinéma a aussi largement contribué à inscrire la commune sur la carte. "Beaucoup de personnes viennent à Sainte-Mère-Église parce qu'ils ont vu le film Le jour le plus long," indique Marie Saint-Lô, guide touristique, "ça permet aussi aux visiteurs de venir dans ce petit village de Normandie, chargé d'histoire."

Poursuivre la transmission de l'histoire à travers le jumelage

"Ça permet un échange de cultures et de voir ce qu'il a fait avant, faire le parcours jusqu'ici," approuve un habitant. "Oui, c'est une très bonne idée," renchérit un autre, "c'est une bonne solution pour rapprocher tout le monde et pour les générations futures, de ne pas oublier." Rien n'est encore fixé, mais Alain Holley aimerait construire un projet de jumelage qui impliquerait justement les jeunes. Ne reste plus qu'à avoir des nouvelles de la municipalité de Metropolis, ce qui ne devrait pas tarder d'après l'élu.