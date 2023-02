D’où viennent les fleurs lancées pendant les batailles du Carnaval de Nice ?

Dans les serres tièdes de François Esposito, horticulteur à La Gaude, c’est un enchantement de couleurs et de parfums subtils. Sur 2.000 mètres carrés, 20.000 tulipes et autant de gueules de loup tapissent le sol ou s’élancent jusqu’au plafond. Le souriant producteur ne cache pas son émerveillement : "Vous avez du rouge, de l’orange, du blanc, du mauve, du jaune… C’est fabuleux !"

Les bulbes et les graines viennent de Hollande ou du Canada. François les plante mi-novembre. Ensuite, jusqu’en février, c’est la bonne terre de Côte d’Azur qui fait le reste. "Je n'ajoute aucun traitement*. Je leur donne juste un peu d’eau et beaucoup d’amour",* confie-t-il, un peu ému.

Les gueules de loup roses et blanches sont plantées mi-novembre et cueillies en février. © Radio France - Agnès Millot

"Je me couche à minuit et demi pour me lever à trois heures du matin."

François Esposito travaille seul sur l’exploitation créée par son papa en 1955. Il réalise trois cueillettes par jour, à la main. Autant dire que pendant le Carnaval, l’horticulteur dort peu. "Ce métier n’est pas mécanisable. Parfois, je me couche à minuit et demi pour me lever à trois heures du matin, raconte-t-il, les yeux cernés. C’est beaucoup d’adrénaline, mais si je n’avais pas ça, je m’ennuierais !"

Une fois cueillies, les fleurs de François passent entre les mains d’un grossiste du MIN (Marché d’intérêt national, ndlr) à Nice. Elles sont ensuite acheminées vers la Halle Spada, au nord-est de la ville.

Entre 2.500 et 3.000 fleurs par char

Derrière les grandes portes métalliques de l'entrepôt, c’est l’effervescence. Les fleuristes niçois travaillent d’arrache-pied pour garnir les seize chars du corso avant le défilé. Pour chacun, ce sont entre 2.500 et 3.000 fleurs qui sont agencées une à une.

Karine Lalo, gérante du magasin France Flore, participe à la décoration des chars depuis douze ans. "On recoupe toutes les fleurs et on les remet à l’eau pour les faire boire. Ensuite, on installe les pains de mousse et on pique tout dessus, détaille-t-elle. On a des hauteurs de piquage entre deux mètres et deux mètres cinquante". Cela permet aux hôtesses d’enlever délicatement les fleurs pour les jeter au public pendant la bataille.

Karine Lalo travaille sur le char de Bacchus , L’Art des Tonneaux. On y voit le dieu romain campé sur une barrique, au milieu de grappes de raisins. Karine et ses collègues ont choisi avec soin la décoration florale : "Deux compositions sur les petits tonneaux, avec des tulipes, des mufliers, des roses et des anthuriums".

Lors de chaque bataille, 40.000 fleurs fraîches et quatre tonnes de mimosas sont ainsi offertes au public. Sur les quinze jours de festivités, les comédiennes lancent depuis les chars plus de 100.000 tiges vers la foule. Un spectacle éphémère, où chacun remporte chez lui un fragment de l’ambiance carnavalesque.

