D’un salon à une fête… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des volailles, des abeilles, un château, des photos et du théâtre ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 9 et dimanche 10 février 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Salon de la basse-cour ce week-end à Bergerac

L’exposition avicole annuelle, sous l’égide de l’Union Avicole Bergeracoise se tient à Bergerac, ce week-end, et réunit les meilleurs sujets de nos éleveurs Français, porteurs de l’étendard de l'Aviculture de France. Cette exposition présente le tout premier Championnat de France pour les poules Araucana, une race de poule originaire du Chili, qui porte des toupets de chaque côté de la tête et qui est surtout connue pour ses œufs à la coquille bleu clair. Lors de l’exposition se tiennent des présentations de plusieurs races de volailles et de lapins, sans oublier les canards et les pigeons. Vous pouvez vous restaurer sur place et déguster des crêpes ; c’est de saison. Le salon de la basse-cour vous attend à la salle Anatole France de Bergerac samedi, de 9h à 18h et dimanche, de 9h à 16h ; l’entrée est gratuite pour les enfants.

« L’Abeille Périgordine » va se piquer d’une nouvelle fête, ce dimanche à Trélissac : la « Fête du miel et des abeilles »

Comme pour les éditions précédentes, diverses animations ponctueront cette manifestation apicole. Vous trouverez ainsi une brocante de matériel d'occasion, un concours des miels ouvert aux exposants, des expositions à destination du public, un concours de la plus belle ruche décorée, des animations pour les enfants, un marché de producteurs de pays en lien avec la chambre d'Agriculture de la Dordogne, un concours photo et le projection de films de la célèbre « Maya L'Abeille ». Il vous est possible par ailleurs de vous restaurer sur place en choisissant vos plats sur les stands des producteurs de pays. La « Fête du miel et des abeilles » vous attend dare-dare ce dimanche, de 10h à 17h, au Foyer socio-culturel de Trélissac.

Conférence sur le château de Sauvebœuf (Aubas), à Montignac, samedi

L’identité de Sauvebœuf est intiment liée à la famille locale et militaire De Ferrières, résidant au château dès le XIVème siècle et ce pendant quatre siècles, dont leur héros, Charles-Antoine, d’abord « Enfant d’Honneur » de Louis XIII, s’illustrera de nombreuses fois lors de plusieurs batailles à l’étranger comme en France. C’est vers 1630 qu’il fait un mauvais choix politique entre Marie de Médicis, Louis XIII et le Cardinal Richelieu, qui le condamnera à mort et fera raser le château d’origine. Mais, heureusement, Charles-Antoine de Ferrières réussira à s’échapper en Suède, finira par être pardonné et reviendra, en 1633, pour reconstruire le château selon les mœurs de l’époque Louis XIII. L’association des « Amis du Montignacois » organisent une conférence sur Le Château de Sauvebœuf, animée par Marie-France Fisher ; rendez-vous samedi à 15h à la Salle Espace du Temps Libre de Montignac.

Une exposition photographique est à voir actuellement en Périgord Noir

La Gare Robert Doisneau de Carlux accueille en ce moment l’exposition « Sur les Pas de Léo, Paysan », par le photographe Loïc Mazalrey. Pendant plus d'un an, le Périgourdin Loïc Mazalrey a immortalisé le quotidien de Léo, un agriculteur de 82 ans, installé avec son épouse, Jeanine, sur une minuscule exploitation familiale où presque tout fonctionne à l'ancienne. Les machines agricoles sont rarement des premières mains, et les tracteurs, de vraies têtes de mule, tombent souvent en panne. Acteurs tous les deux d'un monde rural en voie de disparition, Léo et Jeanine ont accepté de se laisser photographier dans leur quotidien. Pour laisser une trace, un témoignage qui, espèrent-ils, perdurera dans le temps. L’exposition « Sur les Pas de Léo, Paysan », est à voir jusqu'au 8 mars dans la galerie temporaire de la Gare Robert Doisneau de Carlux ; l’entrée est gratuite.

« Courts Courteline », samedi à Sagelat

Dans son œuvre théâtrale, servi par un style admirable, Georges Courteline a donné une remarquable description des travers de son époque. Pour sa peinture des caractères, il a notamment su utiliser les dialogues dont il a fait un des ressorts essentiels de son comique. La troupe de théâtre de Sagelat vous présentera samedi « Courts Courteline ». Il s’agit là de 3 courtes pièces de Georges Courteline, qui seront complétées par un extrait des « malheurs de Sophie », de la Comtesse de Ségur. Deux séances vous sont proposées ce samedi au Foyer rural de Sagelat, à 15h et à 20h30.