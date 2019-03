D’une conférence à une fête en passant par de la musique… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Dordogne, France

Le printemps arrive dans une dizaine de jours, dîtes-donc ! En attendant, sortons…

Une conférence, dans le cadre du mois des Droits des Femmes, est organisée samedi à Périgueux

« Aliénor d’Aquitaine, une femme de son temps », tel est le titre de la conférence que vous propose Véronique Proust, historienne et diplômée de l’École du Louvre et de l’Institut d’art et d’archéologie de la Sorbonne. Si le Moyen Age apparaît comme une période austère qui ne laisse pas de place aux femmes, Aliénor dément ce lieu commun. Epouse, Reine de France puis Reine d’Angleterre, mère de rois et de princes, elle marque l’architecture et la littérature de son temps par un sceau durable qui perdure bien après sa mort. Cette conférence sera suivie d’une évocation de Périgueux et des fils d’Aliénor autour de dégustations « A la Table d’Aliénor » en extérieur ! « Aliénor d’Aquitaine, une femme de son temps », vous donne rendez-vous samedi à 14h à la Salle de l’Auditorium du théâtre de l’Odyssée à Périgueux ; l’entrée est gratuite.

« La fabuleuse épopée de nos fruits familiers, des origines à nos jours », vous sera contée samedi à Bergerac…

L’histoire des fruits accompagne celle des civilisations depuis l’origine de l’homme. Chaque fruit a son lieu de naissance, et son histoire est souvent mouvementée, pittoresque ou étrange. Les civilisations phénicienne, grecque et romaine, la route de la soie et la route des épices, les croisades, les expéditions et l’aventure humaine ont contribué à répandre les plantes et les arbres fruitiers au-delà de leur pays d’origine. C’est ainsi qu’il vous est proposé de venir voyager à travers la grande histoire du fruit et de l’homme, et de partir à la découverte de tous nos fruits familiers au travers de nombreux épisodes insolites et colorés. La conférence sur « La fabuleuse épopée de nos fruits familiers, des origines à nos jours », par Jean-Yves Maisonneuve, horticulteur, c’est samedi, à 15h à la salle de l’Orangerie, avec l’Université du Temps Libre de Bergerac ; l’entrée est à 5 euros.

Divers concerts sont annoncés pour la fin de la semaine…

Un concert « Entre Deux Cieux », avec orgue, bombarde et fifre, vous sera proposé samedi à 20h30 à l'Auditorium San Francisco de Montpon-Ménestérol ; la participation est libre... Autre univers musical samedi, 20h30 au Centre culturel La Fabrique de Saint-Astier avec la venue de « The Chris Slade Timeline ». Le groupe vous propose la reprise de morceaux d'AC/DC et d'autres ayant marqué la carrière de l'ancien batteur du groupe, Chris Slade ; l’entrée est à 20 euros…

De la musique africaine est annoncée dimanche juste à côté de Hautefort

Le Temple-Laguyon, est une petite commune d’une quarantaine d’âmes qui aime visiblement voyager en musique, ce qui sera le cas en cette fin de semaine, vers l’Afrique de l’ouest. Ablaye Cissoko incarne la rencontre entre les traditions du peuple Mandingue et la création musicale contemporaine. Dans son spectacle, Ablaye Cissoko transmet avec finesse, grâce et intelligence les valeurs d'une tradition généreuse, et chante avec sincérité le respect de l'autre. Son récital en solo est une prodigieuse démonstration de musicalité et de générosité. Ce concert solo d’Ablaye Cissoko vous attend ce dimanche à 16h au Temple-Laguyon.

Le bourg de Montignac fête dimanche le printemps avant l’heure…

Première grande manifestation de l'année qui clôt l'hiver et annonce le retour aux travaux du jardin, la « Journée de l'arbre, du bois et de la fleur » vous propose ce dimanche sa 8ème édition, à l’initiative de l’association « Union pour la Gestion de l’Espace Rural ». Près de 70 exposants viennent vous proposer leurs arbres, leurs arbustes, leurs plantes, leurs fleurs, mais aussi leurs jouets en bois, leur production de miel, et vous pourrez également admirer à l’œuvre un sculpteur sur bois à la tronçonneuse... Dimanche, apprêtez-vous à repartir au jardin à travers cette « Journée de l'arbre, du bois et de la fleur », à Montignac.