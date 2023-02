Da Vinci Mode, au château d'Amboise, une immersion dans la mode à la Renaissance

Le château royal d’Amboise , vous dévoile à travers une une dizaine de costumes dans la grande salle du Conseil, ce qu’était la mode vestimentaire à la Renaissance du 4 février au 13 avril.

C’est une exposition qui a été imaginée par le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et l’Université de Tours. Y ont participé le Campus des Métiers et des étudiants de la filière Qualifications d’excellence de l’Université de Tours. L’objectif pédagogique, était aussi de faire travailler pour la confection de ces costumes et accessoires des étudiants et des chercheurs d’horizons différents.

Ces costumes et accessoires qui seront exposés au château d’Amboise , ont été réalisés par une soixantaine de personnes issus de 7 centres de formation de la Région Centre Val de Loire.

En parallèle de cette exposition, des ateliers "coiffes" et "couture" à la Renaissance seront organisés pour les enfants de 7 à 12 ans, pendant toute la durée de l’événement, sur inscriptions uniquement et avec un supplément de 4,50 euros s’ajoutant au droit d’entrée.