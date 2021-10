Dali Benssalah, un Rennais à l'affiche de Mourir peut attendre, le dernier James Bond

Dali Benssalah est à l'affiche d'un des films les plus attendus de l'année, le dernier opus de la série James Bond, Mourir peut attendre. L'acteur franco-algérien est né et a grandi à Rennes.

Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Un Rennais à l'affiche d'un des films les plus attendu de l'année. Dali Benssalah interprète Primo, un des méchants du dernier opus de James Bond, Mourir peut attendre, en salle ce mercredi 6 octobre.

L'acteur franco-algérien est né à Rennes, ville où il a grandi. Il fera même une année en fac d'éco-gestion après son bac ES obtenu à Bréquigny. Mais plus que dans l'éco-gestion, Dali Benssalah s'épanoui dans la boxe thaïlandaise. Il sera champion de France de la discipline à l'âge de 19 ans. Une expérience qui l'a aidé pour ce rôle. "Je crois que le fait que je vienne de la boxe thaï m'a aidé pour les auditions et les répétitions", explique Dali Benssalah. "J'ai de l'expérience dans le combat. Ça te donne le bon comportement."

De la boxe thaï au théâtre

Après un passage par les cours Florent, le Rennais va être révélé au grand public par un clip musical, celui du titre Territory du groupe The Blaze. Une performance très remarquée, à plus de 67 millions de vues, qui va accélérer sa carrière au théâtre et au cinéma.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les combats ont un grand rôle dans le personnage qu'interprète Dali Benssalah. "J'ai dû progresser et assimiler très rapidement mes scènes de combat. En trouvant la bonne attitude entre, être agressif et en même temps toujours garder les règles de sécurité." Avec le privilège de pouvoir combattre avec Daniel Craig, l'acteur du personnage de James Bond. Un acteur "très professionnel et qui garde beaucoup d'humour", selon le Rennais.

Dali Benssalah a également côtoyé une compatriote sur le tournage, puisque Léa Seydoux interprète Madeleine Swann, un des rôles principaux. "Elle apporte une profondeur incroyable", insiste Dali Benssalah. "Elle traverse beaucoup de chose, peut-être plus que toutes les autres James Bond girls". De quoi donner un film "très différent des autres James Bond", selon le Rennais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix