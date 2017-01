Dalida : 30 ans après sa mort, les Auxerrois la chantent encore

Trente ans après sa mort, Dalida n'a jamais été aussi présente. Un film qui retrace sa vie sort ce mercredi 11 janvier et un spectacle où la chanteuse apparait en hologramme débute le jeudi 12 janvier à Paris. Dans l’Yonne, 30 ans après sa mort, on n’a pas oublié Dalida.

"Dalida", le film qui retrace la vie de la chanteuse sort ce mercredi au cinéma, réalisé par Lisa Azuelos avec une comédienne italienne dans le rôle-titre : Sveva Alviti.

Ce film, de nombreux Auxerrois ont prévu d’aller le voir. Car Dalida est encore très présente dans les mémoires. "Ah Dalida s’est une Diva. Elle parle à tout le monde, toutes générations confondues" s’exclame une jeune femme dans un grand sourire. "Je ne peux pas dire que c’est la musique que j’écoute mais je l’entend avec plaisir. Elle représente plus qu’une époque, c’est un personnage, quoi. Donc on ne pourra jamais l’oublier."

Une belle femme, toujours bien habillée

Quelques mètres plus loin : autre génération mais même respect pour la chanteuse : "C’est ma jeunesse. Surtout l’époque Disco" sourit cette Auxerroise. "C’est vrai qu’à 20 ans, on dansait sur Dalida. Et quand j’entends ses chansons à la radio, ça me fait toujours plaisir. Et je chante souvent !". Même chose pour cette autre passante qui s’écrie : "Pour moi, Dalida, c’est une voix splendide, et puis c’est la beauté : le côté paillettes. Elle était toujours très bien habillée. Alors que maintenant les stars sont décoiffées, avec des jeans troués… ça ne fait pas rêver. Elle, elle faisait rêver !"

Une force de caractère et un côté vulnérable

Un monsieur opine : "Dalida ? J’en garde le souvenir d’une grande vedette. J’aimais ses chansons, comme Bambino". Et puis il y a sa personnalité, selon cet autre Auxerroise : "cet aura qui se dégageait d’elle, cette force de caractère tout en état assez vulnérable".

Une carrière presque sans temps morts

Ce qui frappe le plus, chez Dalida, c’est la longévité de sa carrière et sa capacité à traverser les époques sans jamais être démodée. "C’est la marque des très grands", analyse l’Auxerrois Daniel Lesueur. Ce journaliste spécialisé dans la musique est l’auteur de "L'Argus Dalida - Discographie mondiale et cotations".

"Quand Dalida est arrivée en France, elle était une vedette en Egypte mais elle est repartie pratiquement à zéro ici", explique le biographe. "Et dans ce côté variété grand public, elle a tenu le choc de 1960 à 1967 à peu près". Ensuite, précise le spécialiste, il y a eu un très léger déclin par rapport à la vague des yéyés mais ça n’a pas duré.

Un léger passage à vide entre 1967 et 1970

"En 1970, elle change de maison de disque et travaille plus étroitement avec son frère Orlando" et elle enregistre à nouveau de gros tubes de variétés, comme Darla Dirladada.

C’est à cette époque également, qu’elle se met à rechercher des auteurs : "Comme elle n’avait plus besoin de ramer pour être connue et vendre des disques, elle s’est dit qu’elle pouvait chanter des choses un peu plus exigeantes. Elle s’est tournée notamment vers Léo Ferré. Sa version de Avec le temps a beaucoup marqué" commente Daniel Lesueur.

Des chansons à textes et du disco

"En parallèle, elle s’est mise au disco et ça a très bien marché pour elle. Alors que Sheila avait essayé de faire pareil et que ça n’avait pas marché autant". L’Auxerrois conclut : "au niveau de sa carrière, c’est une femme accomplie. Elle est restée au top de 1956 au milieu des années 80, c’est une belle réussite".

"L'Argus Dalida - Discographie mondiale et cotations" de Daniel Lesueur, a été publié en 2004. Il est désormais disponible sous la forme de livre électronique (e-book).

Dalida, qui s’est suicidée le 3 mai 1987 à l’âge de 54 ans, a vendu 120 millions d'albums de son vivant et 20 millions depuis sa disparition.

Le film "Dalida est à voir au CGR d'Auxerre et au cinéma Confluences à Sens.

