"Dalida m'a dit : tu montes dans ma voiture, je t’accompagne au moins jusqu’à Marseille"

C'est un film très attendu qui sort ce mercredi au cinéma. "Dalida", le film qui retrace la vie de la chanteuse morte il y a 30 ans. Jacques Bracher habite à Six-Fours, il est l'un des plus grands fans de Dalida, il était aussi son ami. L'ancien journaliste a écrit un premier livre sur Dalida en 2002, "Du Nil à la scène", et il va sortir un deuxième livre à la fin du mois, "Quand s'arrêtent les violons". Il était l'invité de France Bleu Provence ce mercredi matin.

Interview

France Bleu Provence : Vous avez vu le film qu'en avez-vous pensé ?

Jacques Bracher : J’ai vu le film, j’en ai pensé beaucoup de bien, contrairement au Biopic télé que je n’avais pas beaucoup aimé, que je trouvais très caricatural. Le film est superbe, la comédienne qui joue Dalida est superbe. C’est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur d’entendre la voix de Dalida, avec le visage de quelqu’un d’autre, mais ils ont trouvé la comédienne idéale, qui s’est vraiment glissée dans la peau de Dalida, sans vouloir être Dalida. L’histoire est belle, moi je la connaissais par cœur évidemment, mais je pense que le film est très réussi.

FBP : Ce film a fait ressurgir quelques souvenirs ?

JB : Je suis tombé amoureux de Dalida quand j’avais 10 ans, quand je l’ai vue surgir du petit écran en noir et blanc en chantant Bambino. De ce jour-là, je ne l’ai plus jamais quittée. Quand je suis rentrée dans le cinéma de Six-Fours et que j’ai vu sur le grand écran la devanture de l’Olympia, avec en gros "Dalida", ça m’a rappelé plein de souvenirs, il y a eu un moment d’émotions qui est arrivé, parce qu’il y a fort longtemps qu’on n’avait pas vu Dalida sur le fronton de l’Olympia. C’est vrai que ça fait un petit pincement au cœur.

FBP : Vous avez bien connu Dalida, vous êtes même monté dans sa voiture !

JB : Comme j’étais fan de Dalida, je la suivais partout. Un jour, je vais la voir à Nîmes, le spectacle se passe, à la fin elle nous reçoit comme elle recevait tous ses fans, et puis petit à petit tout le monde s’en va. Elle vient vers moi, comme elle commençait à me connaître. Elle me dit, "tu rentres à Toulon ?" Je lui dis "non pas ce soir", elle me demande si j’ai trouvé un hôtel. Et je lui dis "non, je vais attendre le premier train, demain matin, et je vais dormir sur un banc". Elle a été horrifiée, elle me dit "tu te rends compte, c’est dangereux. Je vais à Marseille, tu montes dans ma voiture, et je t’accompagne au moins jusqu’à Marseille".

FBP : Quelle est votre chanson préférée de Dalida ?

JB : Il y a bien sur "Je suis malade", "Pour ne pas vivre seule". Beaucoup de chansons sont émaillées de sa vie à elle, dans beaucoup de ses chansons, on retrouve de sa vie à elle.