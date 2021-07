Le musée du cirque et de l'illusion, unique en son genre en France, a rouvert ses portes cette semaine après huit longs mois de fermeture. Les visites ont repris, ainsi que les deux spectacles quotidiens, avec quelques nouveautés au programme.

Dampierre-en-Burly : après huit mois de fermeture, le musée du cirque et de l'illusion rouvre ses portes

Rémy Demantes, patron du musée du cirque et de l'illusion, retrouve avec plaisir ses visiteurs, après huit mois sans spectacles

Des costumes, des décors, des illusions... et un yeti, il y en a pour tous les goûts dans le Musée du cirque et de l'illusion de Rémy Demantes, et surtout, il y en a partout. "C'est un espace de 700 mètres carrés au sol, mais il y a tellement de choses aussi en hauteur qu'on pourrait dire qu'il y a mille mètres carrés d'exposition, avec mille pièces d'exposition", détaille le patron des lieux.

Installé depuis 2004 en bordure de la route à Dampierre-en-Burly, le musée de Rémy Demantes est unique en son genre en France. Et après huit mois sans accueillir du public, la reprise "fait du bien au moral... et au porte feuille", explique ce passionné de cirque et d'illusions. Pendant la fermeture, il a perdu 70% de son chiffre d'affaire annuel.

Un début de mois de juillet calme

"Pour l'instant, il y a un peu de monde, mais c'est pas encore l'euphorie", regrette-t-il. "Mais en général, chaque année, même sans Covid, jusqu'au 15 juillet on ne fait pas vraiment le plein." Pour limiter la casse, Rémy Demantes espère travailler à plein régime cet été. "Quand on travaille bien, on peut accueillir jusqu'à 120 personnes par jour." Depuis la réouverture mercredi dernier, le musée accueille une cinquantaine de visiteurs par jour.

Rémy Demantes est le directeur du musée du cirque et de l'illusion © Radio France - Cécile Da Costa

Pendant ces longs mois de fermeture, le musée a pu évoluer. "On a fait quelques aménagements", explique Rémy Demantes. Parmi les nouveautés, quelques illusions d'optiques, sortes d'hologrammes, sont à découvrir tout au long de la visite. Et bien sûr, le spectacle d'illusion et de magie évolue au fil des semaines.

Le musée du cirque et de l'illusion est ouvert tous les jours de 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 18 heures. Deux spectacles ont lieu chaque jour, à 15 heures et 17 heures.