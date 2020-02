Dan Ar Braz : Dan Ar Dañs, un album pour lutter contre la mélancolie

Finistère, France

Dan Ar Braz sort aujourd'hui un nouvel album" Dan Ar Dañs, 60 ans de guitare". Il reprend 14 titres emblématiques, des titres dansants, essentiellement à la guitare électrique.

"Une fausse guitare en bois avec des ficelles"

Dan Ar Braz, c'est soixante ans de guitare. Il se souvient des débuts : "Au début, j'avais fabriqué une fausse guitare en bois avec des ficelles. Ma vraie première guitare, je l'ai eue à ma communion, à l'âge de 12 ans. Elle était sur un pilier de magasin à Concarneau, près du port. Et j'ai commencé petit à petit, en découvrant des artistes."

L'époque des 2CV et de l'Olympia

La rencontre avec Alan Stivell a été déterminante. Le succès a suivi avec l'Olympia en 1972. Avec Alan Stivel et Gilles Servat, Dan Ar Braz permet le renouveau de la musique bretonne _"qui a permis aux bretons de relever la tête et de laisser derrière eux leur complexe d'infériorité." Une époque où on roulait en 2CV et où l'on collait des affiches. "À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je n'étais pas conscient de ce qu'on faisait pour la musique bretonne. J'ai réalisé il y a quelques années à quel point c'était important de jouer à l'Olympia cette musique dénigrée de ce peuple colonisé. Ça paraît facile maintenant mais à l'époque, c'était très compliqué. Et ce qu'a fait Alan Stivell est phénoménal."_

La mélancolie bretonne

"A l'origine de ce nouvel album, je voulais lutter contre la mélancolie. Moi je suis rock et folk, le côté mélancolique et rock sont les deux facettes qui cohabitent en moi. C'est très breton, la mélancolie. Je pense que c'est dans l'inconscient collectif. Il ne faut pas jouer avec ça d'ailleurs. Il ne faut pas se moquer de ces sujets comme l'alcool ou le taux de suicide, qui est plus important qu'ailleurs. C'est trop grave pour s'en moquer. "

Un album est festif et joyeux.

Dan Ar Braz sera en concert à Quimper le 22 février. Il va d'ailleurs ce vendredi signer une convention de résidence artistique avec la Ville de Quimper. Il participera également au grand concert de la Bretagne à Paris le 7 mars à La Défense Arena avec Alan Stivell, Gilles Servat, Denez, Clarisse Lavanant, Gwennyn, le Bagad Kemper, le Bagad de Lann-Bihoue, Fleuves, Ronan Le Bars...