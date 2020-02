Dan ar Braz, invité du 7/9 de France Bleu Breizh Izel ce vendredi

Quimper, France

Actualité chargée pour Dan ar Braz en ce début d'année. Le musicien quimpérois sort ce vendredi l'album Dan ar Dañs, un album qu'il veut festif où il reprend 14 titres emblématiques où sa guitare a officié, 14 danses réenregistrées avec les technologies d'aujourd'hui, de Pop Plin à Evit ar barzh en passant par Menez Du, Belong, Call to the dance.

Cet instrument aura réussi à me sortir de mes retranchements, de mes peurs, Dan ar Braz

Pour fêter près de 60 ans de musique, Dan ar Braz a voulu "célébrer cet instrument fabuleux qu'est la guitare". Plus qu'un instrument, la guitare est devenue une compagne sur les routes de sa vie "cet instrument aura réussi à me sortir de mes retranchements et de mes peurs, réussit à me rapprocher de tous, de vous, moi le sauvage que je peux être aussi..."

Dan ar Braz célèbre 60 ans de guitare avec un nouvel album Dan ar Dañs. - Didier Houeix

Une résidence et un grand concert dans sa ville natale, Quimper

Le guitariste originaire de Quimper a signé une convention de résidence artistique avec sa ville. Il travaillera du 10 au 14 février au Théâtre Max Jacob son nouveau spectacle avec ses musiciens, à la basse, batterie, clavier, guitare, violon et les sonneurs du Bagad Kemper. Et le 22 février, ce nouveau concert sera présenté au Pavillon à Quimper, avant une tournée cet été.

Dan ar Braz est également à l'affiche du grand concert de la nuit de la Bretagne à Paris le 7 mars à La Défense Arena. La plus grande salle d'Europe l’accueillera aux côtés d'Alan Stivell, Gilles Servat, Denez, Clarisse Lavanant, Gwennyn, le Bagad Kemper, le Bagad de Lann-Bihoue, Fleuves, Ronan Le Bars...

