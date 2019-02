Dangeul : grâce au Loto du Patrimoine, le Prieuré de Mayanne a reçu 21.000 euros

Dangeul, France

Alors que Stéphane Bern vient faire une visite de chantier à la rotonde ferroviaire de Montabon ce vendredi, un autre site sarthois, le Prieuré de Mayanne, à Dangeul, a pu bénéficier du "Loto du patrimoine". L'ensemble médiéval, fondé par des moines bénédictins entre le 11e et le 15e siècle, est classé monument historique. L'un de ses bâtiments, le Logis-Halle, menace de s'effondrer, et a besoin de gros travaux de restauration !

Le Logis-Halle du Prieuré de Mayanne a profité des recettes du Loto du patrimoine © Radio France - Pauline Pennanec'h

C'est comme une oeuvre d'art, il faut le sauver

Grâce aux dons et aux jeux, les propriétaires ont empoché la somme de 21.000 euros : "Il y a beaucoup de joie ! Je remercie beaucoup tous ceux qui ont gratté déjà pour nous ou donné pour nous pour le loto !", s'exclame Jürgen Klötgen, le propriétaire du Prieuré.

La rénovation est chiffrée par des experts à près de 690 milles euros. Jürgen Klötgen espère pouvoir démarrer les travaux avant les Journées du Patrimoine : "On peut attendre, mais plus on attend, plus le chantier sera important et plus il sera coûteux."

L'État va les aider, car c'est un monument historique, mais forcément, ce "Loto du patrimoine", c'est un coup de pouce qui a fait accélérer le dossier : "La venue du loto a mis le doigt sur notre dossier. Je critique un peu, c'est vrai, la lenteur administrative, mais en tout cas, ce qui est magnifique, c'est que sur le plan financier, on a eu des moyens !"