Daniel : épéiste hors-pair, bénévole exemplaire

Daniel Caqueret, du club d'escrime de Monéteau, sera récompensé ce soir lors de la Soirée du Fair-Play et de l'Esprit Sportif 89. Épéiste depuis 1988, c'est un sportif accompli et un bénévole acharné.

Récompensés pour leur fair-play. Ce soir à Appoigny, c'est la 11ème soirée du Fair Play et de l'Esprit Sportif 89. Des acteurs du mouvement sportif de l'Yonne seront récompensés pour leur esprit sportif, et Daniel Caqueret en fait partie : il est secrétaire au comité départemental d'escrime.

Daniel Caqueret transmet sa passion aux jeunes générations. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Daniel Caqueret est dans son élément au milieu des coupes, des archives, des épées. Migennois au départ, il était plutôt handball... "et puis mon fils voulait absolument faire de l'escrime", se souvient l'épéiste. "Et le premier club d'escrime, c'était Monéteau !" Il s'y est ensuite mis à son tour et selon son expression, il a "pris une épée, et ne l'a plus quittée depuis".

Les masques d'escrime pour ne pas se blesser. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Bénévole depuis 1992

Daniel Caqueret est bénévole depuis 1992. Des comptes rendus d'assemblée générale à n'en plus finir, et aujourd'hui surtout du bénévolat 2.0. "Je m'occupe de la gestion informatique des compétitions, et on a décidé de faire un suivi en direct de nos compétitions sur Internet."

Les affiches de vieilles compétitions s'étalent sur les murs. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Un peu de nostalgie lorsqu'il contemple les vieilles affiches sur le mur : "les compétitions vétéran avant c'était très sympa, alors que maintenant les gens viennent pour gagner. " Une anecdote lui revient, lorsqu'il a participé aux championnats de France en Martinique : "Nous nous sommes incrustés dans un défilé de mode féminin, avec de grands chapeaux !" Aujourd'hui c'est nous qui lui tirons notre chapeau : à 68 ans, il est le plus vieux tireur en compétition dans l'Yonne.

Reportage avec Daniel Caqueret, le plus vieux tireur en compétition dans l'Yonne Copier