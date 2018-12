Daniel Gobet, champion du monde de pâté-croûte 2018

Tain-l'Hermitage, France

Ils étaient 13, il ne pouvait en rester qu'un. C'est le traiteur de Divonne-les-Bains Daniel Gobet qui a été désigné officiellement champion du monde du pâté croûte ce lundi soir. Organisé à la maison Chapoutier à Tain-l'Hermitage (Drôme), ce dixième championnat du monde de pâté-croûte fut l'occasion de découvrir un peu plus ce mets traditionnel de la cuisine française, injustement délaissé avant d'être à nouveau anobli par ce concours.

Des mots de son organisateur Michel Chapoutier (2e en partant de la gauche) le mondial du pâté-croûte c'est avant tout une affaire d'amitié © Radio France - Nicolas Joly

La recette de la victoire

Le meilleur pâté-croûte du monde est donc un pâté de volaille de Bresse et de canette de barbarie, au foie gras des landes, cèpes, ris de veau et gelée. Ce qui a valu à Daniel Gobet son titre de champion du monde du pâté croûte c'est à la fois l'usage de bons produits, et énormément de travail. "Je travaille tout le temps, près de 15 heures par jour. Le lendemain de la première compétition, je retournais en cuisine immédiatement", explique le vainqueur qui en est à sa troisième participation au mondial.

Le pâté de volaille de Bresse et de canette de barbarie qui a été élu meilleur pâté-croûte du monde 2018 © Radio France - Nicolas Joly

Des candidats de tous horizons

Parmi les candidats au titre tant convoité il y avait bien sûr beaucoup de français, mais pas seulement. Un Américain, un Espagnol, un Anglais, un Suisse et un Québécois étaient également en lice, ainsi qu'un Japonais. Le pâté-croûte est en effet un plat très prisé des grands cuisiniers nippons, en témoigne la victoire l'année précédente du chef Chikara Yoshitomi et la deuxième place décrochée cette année par Toru Kawamura. L'occasion de prouver que le pâté-croûte a su quitter le terroir français et bénéficie bel et bien aujourd'hui d'un rayonnement international.

Le chef Toru Kawamura, dauphin de l'édition 2018 du championnat du monde de pâté-croûte © Radio France - Nicolas Joly

Une volonté d'innover

"Il y a des candidats qui ont utilisé _du calamar ou du piment d'Espelette_. Certains ont travaillé avec des viandes classiques mais en laissant plus de sang. Il y a une réelle innovation qui se crée lors de ce mondial, sans pour autant que ça ne soit n'importe quoi", constate l'organisateur Michel Chapoutier. Dans ses yeux, on lit la fierté de réunir autour de lui autant de passionné(e)s du pâté-croûte, un plat auquel un événement comme ce mondial rend ses lettres de noblesse.

Les candidats préparent chaque assiette avant qu'elles ne soient apportés aux jurés © Radio France - Nicolas Joly

Des chefs de restaurants étoilés font partie du jury de ce mondial © Radio France - Nicolas Joly

Chaque chef a sa propre méthode de découpe et de dégustation, mais au final, c'est bien le goût qui prime © Radio France - Nicolas Joly

La cérémonie de remise des prix fut précédée de l'intronisation de plusieurs chefs au rang de "chevalier du pâté-croûte" © Radio France - Nicolas Joly