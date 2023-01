Daniel Guichard, en concert à Tours le 27 janvier

Daniel Guichard est l’un des ténors de la variété française, un chanteur populaire qui a marqué de nombreuses générations. Après une première date au Grand Rex à Paris, le 8 janvier, Daniel Guichard prendra la route avec son camping-car pour venir à votre rencontre jusqu’au 16 avril prochain.

Ne manquez pas son spectacle au Vinci à Tours, le 27 janvier à 20h00.

Avec plus de 15 albums enregistrés en studios et plus de 50 ans de carrière, vous reprendrez avec lui tous les plus grands succès comme « La tendresse », « Mon vieux » ou encore « Le gitan » pour ne citer qu’eux.

Daniel Guichard vous fera aussi découvrir quelques-unes de ses nouvelles chansons comme "Ursula Ursula" et "Un matin sur la terre".